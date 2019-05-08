Кузнецов: российские хоккеисты не чувствуют давления перед стартом чемпионата мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею не чувствует давления перед стартом чемпионата мира. Об этом заявил журналистам в среду после презентации состава команды нападающий национальной сборной и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Евгений Кузнецов.

"Положительные ожидания от чемпионата мира, большая честь играть за сборную страны, не раз уже говорил, что приезжать никто не заставляет, приезжаем с большим желанием. Главное, играть друг за друга, быть одним целым, мы понимаем, что большие задачи поставлены, чтобы их выполнить, нужна кропотливая работа, сразу ничего не получится. Давления нет, просто чувствуем ответственность. Помню, как шведы выиграли в один год и Олимпиаду, и чемпионат мира (в 2006 году - прим. ТАСС), это для нас хорошая планка", - заявил Кузнецов.

"У нас есть четыре звена, и, наверное, неправильно разделять на звезд и не звезд, главное, играть друг за друга. Если кому-то нужно будет ловить шайбу, а кому-то забивать, то это нужно переждать, потерпеть, относиться ко всему правильно, где-то от обороны сыграть. Каждый хочет забивать, конечно, быть героем, но кто-то не будет забивать, поэтому нужно правильно относиться ко всему. Поменьше нужно читать прессы, потому что от нас ждут, что мы будем по 20 шайб забрасывать", - добавил он.

Все команды примерно равны

На чешском этапе Евротура, который состоялся на прошлой неделе, сборная России проиграла шведам (4:6) и финнам (1:3), а также обыграла чехов (4:1). "Третья игра на Евротуре показала, что мы намного лучше выполнили установку, намного меньше было потерь, в обороне все помогали. Это довольно важная игра была, потому что если бы и третью встречу подряд проиграли, то настроение было бы не такое хорошее", - подчеркнул хоккеист.

По словам Кузнецова, фавориты чемпионата мира примерно равны по силе состава. "Если на бумаге это выглядит не так, то, бывает, выйдешь и пропустишь одну-две шайбы, а потом уже не отыграешься. Играют хорошие команды, каждый год все сильные", - отметил форвард.

"Надо тянуться, не надо стесняться и учиться у других сборных, как они играют. Хоккей развивается, нужно брать что-то у них. Самое главное, навязывать свою игру", - заключил он.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.