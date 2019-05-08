Хоккеист сборной России Елесин не полетел с командой в Братиславу

ТАСС, 8 мая. Защитник сборной России по хоккею Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, где российская команда будет проводить матчи чемпионата мира. Об этом сообщила в среду пресс-служба Федерации хоккея России.
Отмечается, что он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Таким образом, в Братиславу прибыли 26 человек, которые вошли в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира. В заявку на чемпионат мира войдут 25 игроков.
В настоящий момент предварительный состав команды выглядит следующим образом: вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин; защитники - Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев; нападающие - Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало в 17:15 мск.