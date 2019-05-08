Хоккеист сборной России Елесин не полетел с командой в Братиславу

ТАСС, 8 мая. Защитник сборной России по хоккею Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, где российская команда будет проводить матчи чемпионата мира. Об этом сообщила в среду пресс-служба Федерации хоккея России.

Отмечается, что он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.