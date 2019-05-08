{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

Первый матч подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая с норвежцами

БРАТИСЛАВА, 8 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России прилетели в Братиславу для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В составе команды 26 хоккеистов, которые попали в предварительный состав команды на турнир. В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира. В заявку на турнир можно вносить до 25 игроков по ходу всего соревнования. 

Помимо журналистов, сборную встретили порядка 20 болельщиков с желанием получить автографы у хоккеистов. Трое из них были в майке "Вашингтона" с номером Александра Овечкина, еще один в майке "Питтсбурга".

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая с норвежцами, начало в 17:15 мск.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Формула-1
Бразильский этап "Формулы-1" будет перенесен в Рио-де-Жанейро в 2020 году
В настоящее время Гран-при проводится на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу
Читать полностью