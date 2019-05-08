Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

БРАТИСЛАВА, 8 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России прилетели в Братиславу для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В составе команды 26 хоккеистов, которые попали в предварительный состав команды на турнир. В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира. В заявку на турнир можно вносить до 25 игроков по ходу всего соревнования.