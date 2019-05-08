Эксперт: сборная России по хоккею к началу плей-офф ЧМ наберет оптимальную форму

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России наберут оптимальную форму к началу плей-офф чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал в среду двукратный чемпион России, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких Братиславе и Кошице. В среду сборная России прибыла в столицу Словакии для участия в мировом первенстве. На предварительной стадии россияне сыграют в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч на турнире российская сборная проведет 10 мая против норвежцев.

"Конечно, чтобы сыграться, нужно время, каким бы профессионалом ты ни был, но на самом деле "химия" достигается уже после нескольких матчей. Мы были свидетелями, как сыгрывалась команда во время Чешских хоккейных игр - в третьей встрече мы увидели сочетания, которые сработали. У меня никаких сомнений, что к началу чемпионата, а особенно к плей-офф наша сборная будет в боевой форме, времени на подготовку и сыгранность будет достаточно, чтобы отточить все до автоматизма и адаптироваться", - считает Гуськов.

В составе сборной России чемпионат мира начнут 15 игроков клубов Национальной хоккейной лиги, в том числе лучший снайпер прошедшего регулярного чемпионата Александр Овечкин, лучший бомбардир Никита Кучеров, претендент на приз лучшему вратарю Андрей Василевский, а также Евгений Малкин, Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов. "Несомненна заслуга Федерации хоккея России (ФХР) и тренерского штаба в том, что на чемпионат мира в Словакии удалось собрать такой состав именитых игроков. Нужно отметить тренерский штаб, который имеет определенный подход к каждому игроку, это говорит о сильной командной работе. Очевидно, что всех игроков, которых мы видим в сборной России, не нужно учить играть в хоккей, они все профессионалы высокого уровня", - отметил Гуськов.

"Тренерскому штабу предстоит очень сложная работа, чтобы правильно расставить игроков по определенным сочетаниям, укомплектовать звенья. С одной стороны, здесь нужен индивидуальный подход, а с другой - все игроки достаточно профессиональные и мастеровитые, чтобы понимать, от кого что требуется и кто какие функции будет выполнять. Тем не менее, именно от этой работы будет в итоге зависеть результат", - добавил эксперт.

Капитаном сборной России назначен Ковальчук, его ассистентами будут Овечкин и Малкин. "Выбор Ильи Ковальчука как капитана считаю правильным решением, поскольку этот человек ведет себя как капитан и на льду, и вне ледовой площадки, и пользуется большим уважением у ребят. Имея сейчас за плечами неоднозначный сезон, Илья, конечно, хочет показать себя в сборной России", - подчеркнул Гуськов.

Из-под палки в сборную не едут

Во вторник игроки сборной России прошли курс подготовки пилотов боевых истребителей. В среду в торжественной обстановке был представлен состав национальной команды, который отправился в Братиславу. В церемонии приняли участие трехкратный олимпийский чемпион, президент ФХР Владислав Третьяк, двукратные победители Олимпиады Борис Михайлов и Борис Майоров, а также Заслуженные тренеры СССР Владимир Юрзинов - старший и Игорь Тузик. 9 мая российские хоккеисты возложат цветы к мемориалу павшим советским воинам на холме Славин в Братиславе.

"Хотел бы отметить командные мероприятия, которые поднимают боевой дух и сплачивают наших ребят. Встреча с Русскими витязями, возложение венков и цветов 9 мая - все это позволяет игрокам быть ближе, ощутить братство, которое в сборной России есть всегда", - отметил Гуськов.

Собеседник агентства уверен, что все игроки полны сил и энергии перед чемпионатом мира. "Игроки, которые сейчас находятся в расположении сборной, полны сил и энергии, чтобы побеждать в каждом матче и в итоге принести своей стране медали высшей пробы. Игра за сборную придает невероятные силы и эмоции, каждый уважающий себя спортсмен стремится сыграть за сборную, за свою страну. Такого, что кто-то едет из-под палки, просто не существует, все понимают свои возможности и что нельзя ударить в грязь лицом", - заключил Гуськов.

Сборная России пять раз становилась чемпионом мира. 22 раза золотые медали завоевывала сборная СССР.