Гавриков прибыл в сборную России по хоккею и сыграет в первом матче ЧМ

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет уже в первом матче чемпионата мира по хоккею против команды Норвегии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира 21 игрока

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус" присоединился к сборной в пятницу. Гавриков подписал контракт с клубом 13 апреля, срок соглашения составил два года. В текущем Кубке Стэнли защитник успел провести два матча, однако результативными действиями не отметился.

"Гавриков присоединился к сборной России и сыграет в сегодняшнем матче", - рассказали в пресс-службе ФХР.

Изначально россиянин выступал в составе петербургского СКА в прошедшем сезоне. Всего он сыграл в Континентальной хоккейной лиге 279 матчей (57 - в плей-офф) и набрал в них 61 очко (20 голов + 41 результативная передача).

В четверг сборная России подала заявку на участие в чемпионате мира в количестве 21 игрока, среди которых три вратаря, пять защитников и 13 нападающих. Таким образом, Гавриков станет шестым игроком обороны. В заявку можно вносить до 25 хоккеистов.