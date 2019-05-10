Сборная России проводит первый матч на ЧМ с подавляющим преимуществом на трибунах

Российские любители хоккея начали появляться у арены имени Ондрея Непелы за четыре часа до начала первой игры с норвежцами. То, что у сборной России будет если не подавляющее, то заметное преимущество в плане зрительской поддержки, стало понятно, когда пресс-служба оргкомитета сообщила, что билетов первой и второй ценовой категорий (дешевле 75 евро) на матчи россиян не осталось.

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России на чемпионате мира по хоккею в Братиславе проводит стартовый матч при внушительной поддержке своих болельщиков.

Российские болельщики хотели приобрести в кассах билеты на игру с чехами, которая пройдет 13 мая, но свободными остались только на ВИП-места. "Мы приехали специально на первый матч, потом уедем обратно. Удалось купить билет по приемлемой цене, хотя нам предлагали за 400 евро", - рассказал ТАСС болельщик, приехавший в составе группы из Новосибирска.

Болельщик из Ярославля рассказал, что будет особенно поддерживать в сборной России игроков, выступавших за "Локомотив". "Жаль, что не приехал сюда наш Александр Елесин, но мы будем болеть за [Артема] Анисимова, который выступал за нас. Да и [Алексей] Кудашов (тренер сборной России - прим. ТАСС) тоже был у нас тренером", - рассказал он.

Гости турнира считают, что в Братиславе не хватает рекламы чемпионата мира. "Мы были в Москве на чемпионате мира три года назад, так там уже на дальнем подходе к стадиону было понятно, куда идти, полно указателей. Здесь же этого пока ничего нет", - сказал болельщик.

Норвежцы надеются, что их сборная не пропустит 10 шайб

Болельщиков сборной Норвегии в Братиславу прибыло порядка 1 тыс. человек. "Я был в прошлом году в на чемпионате мира Копенгагене и скажу, что тут тоже очень мило, хорошая атмосфера. Что касается результата, надеюсь, что мы не пропустим 10 шайб", - сказал фанат норвежской сборной по имени Хокон.

Кому билетов на матч не досталось, смогут посмотреть игру в фан-зоне. Она находится в 10 минутах ходьбы от стадиона, до нее можно добраться на автобусе или троллейбусе, проехав одну остановку.

В фан-зоне есть фан-шоп с официальными товарами, посвященными чемпионату мира, различные павильоны с хоккейными аттракционами, а также огромный экран для показа матчей со сценой, где артисты разогревают болельщиков до игры.

Сборная России все матчи группового этапа проведет в Братиславе. Следующим соперником россиян станут австрийцы, игра состоится 12 мая (начало - 13:15 мск).