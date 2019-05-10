Воробьев назвал верным решение хоккеиста Гаврикова сыграть на ЧМ после прилета

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев считает правильным решение защитника Владислава Гаврикова принять участие в первом матче чемпионата мира с командой Норвегии после прилета. Об этом он рассказал журналистам после игры в пятницу.

Гавриков, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги "Коламбус", присоединился к команде лишь в день игры и был заявлен шестым защитником. Встреча завершилась победой россиян со счетом 5:2.

"Гавриков сыграл нормально, показал то, что мы хотели. Он вошел в игру и правильно, что сразу перешел на большие площадки и почувствовал атмосферу сборной", - сказал Воробьев.

В матче с норвежцами звено Евгения Кузнецова, в котором играет Александр Овечкин, не отметилось баллами за результативность. "Я бы не хотел говорить сейчас про каждого игрока, понравилось движение, самоотдача, давайте не будем кого-то возносить. Это первая игра, работаем дальше, работа еще есть. У нас командный результат, и мы не делим на командные сочетания", - отметил Воробьев.

Российские хоккеисты трижды реализовали численное преимущество, а две шайбы пропустили в концовке третьего периода. "Было неплохое большинство. Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. В принципе, получилось так, что в эпизоде с первом голом в наши ворота у Орлова сломалась половина конька", - пояснил Воробьев.

Следующий матч россияне проведут с австрийцами 12 мая.