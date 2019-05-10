Семин: "Локомотив" в матче с "Рубином" реабилитировался за поражение от "Арсенала"

Встреча 28-го тура премьер-лиги между "Локомотивом" и "Рубином" состоялась на "РЖД-Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В предыдущем матче московский клуб уступил в Туле "Арсеналу" - 0:2.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" разгромной победой над казанским "Рубином" реабилитировались за поражение от тульского "Арсенала" в прошлом туре чемпионата России. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Хорошо, что забили быстрые мячи, "Рубину" нужно было идти вперед отыгрываться. Хороший матч провели, персонально выделять никого не буду, все сыграли очень хорошо, был баланс. Большую роль сыграли два быстрых гола. Наверное, мы реабилитировались перед болельщиками за поражение в прошлом туре от "Арсенала", - отметил Семин.

В игре не принимали участие полузащитники "Локомотива" Игорь Денисов, Дмитрий Баринов и Мануэл Фернандеш. "Баринова не было из-за травмы, про Денисова я сказал в прошлый раз, он болен. Почему не разминался Фернандеш, узнаем у тренера по физической подготовке", - пояснил Семин.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев назвал результат закономерным. "Победа "Локомотива" -- заслуженная. Фору, которую мы дали в начале матча, было очень трудно отыграть потом. Мы в меньшинстве старались что-то создать, какие-то моменты, но были невынужденные персональные ошибки", - сказал Бердыев.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 52 очка. "Рубин" с 35 очками занимает 10-ю позицию. В следующем туре железнодорожники 19 мая в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом", команда из Казани 20 мая примет махачкалинский "Анжи".