"Локомотив" разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Антон Миранчук (3-я минута, с пенальти), Федор Смолов (10), Гжегож Крыховяк (74) и Хвича Кварацхелия (87), для 18-летнего грузина гол стал первым за "Локомотив". На 83-й минуте пенальти не реализовал полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов.
Для Миранчука, который является лучшим бомбардиром "Локомотива" в текущем сезоне, этот гол стал девятым в чемпионате России, больше него забили нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун, форвард московского ЦСКА Федор Чалов (по 12) и полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (10), девять голов имеет в активе нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун, Смолов забил свой седьмой мяч в текущем сезоне первенства страны.
На 55-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин. Первую желтую карточку в матче он получил за фол, после которого был назначен пенальти в ворота железнодорожников. В четвертый раз за последние шесть матчей игрок "Рубина" получает красную карточку в матче с "Локомотивом". В августе 2017 года был удален нападающий Жонатас (матч завершился со счетом 1:1), в декабре того же года - защитник Сесар Навас (1:0 в пользу "Локомотива"), а в марте текущего года в матче Олимп - Кубка России красную карточку получил защитник Филип Уремович (1:0 в пользу "Локомотива").
В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 52 очка. Первым идет "Зенит", обеспечивший себе чемпионство (58 очков), третьим - "Краснодар" (47), четвертым - ЦСКА (45), имеющие матч в запасе, а пятую строчку занимает тульский "Арсенал" (45), нанесший "Локомотиву" в матче прошлого тура первое поражение в официальных встречах в 2019 году. Первые две команды по итогам чемпионата сыграют в следующем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов, третья - в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. "Рубин" с 35 очками занимает 10-ю позицию.
В следующем туре "Локомотив" 19 мая в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" 20 мая примет махачкалинский "Анжи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|28
|15
|7
|6
|42-26
|52
|3
|Краснодар
|27
|13
|8
|6
|47-23
|47
|4
|ЦСКА
|27
|12
|9
|6
|38-20
|45
|5
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|6
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|7
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|8
|Оренбург
|28
|10
|7
|11
|35-34
|37
|9
|Ахмат
|27
|9
|9
|9
|25-26
|36
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|8
|4
|15
|23-36
|28
|14
|Уфа
|27
|5
|11
|11
|24-30
|26
|15
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19