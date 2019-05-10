"Локомотив" разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Антон Миранчук (3-я минута, с пенальти), Федор Смолов (10), Гжегож Крыховяк (74) и Хвича Кварацхелия (87), для 18-летнего грузина гол стал первым за "Локомотив". На 83-й минуте пенальти не реализовал полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов.

Для Миранчука, который является лучшим бомбардиром "Локомотива" в текущем сезоне, этот гол стал девятым в чемпионате России, больше него забили нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун, форвард московского ЦСКА Федор Чалов (по 12) и полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (10), девять голов имеет в активе нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун, Смолов забил свой седьмой мяч в текущем сезоне первенства страны.

На 55-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин. Первую желтую карточку в матче он получил за фол, после которого был назначен пенальти в ворота железнодорожников. В четвертый раз за последние шесть матчей игрок "Рубина" получает красную карточку в матче с "Локомотивом". В августе 2017 года был удален нападающий Жонатас (матч завершился со счетом 1:1), в декабре того же года - защитник Сесар Навас (1:0 в пользу "Локомотива"), а в марте текущего года в матче Олимп - Кубка России красную карточку получил защитник Филип Уремович (1:0 в пользу "Локомотива").

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 52 очка. Первым идет "Зенит", обеспечивший себе чемпионство (58 очков), третьим - "Краснодар" (47), четвертым - ЦСКА (45), имеющие матч в запасе, а пятую строчку занимает тульский "Арсенал" (45), нанесший "Локомотиву" в матче прошлого тура первое поражение в официальных встречах в 2019 году. Первые две команды по итогам чемпионата сыграют в следующем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов, третья - в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. "Рубин" с 35 очками занимает 10-ю позицию.

В следующем туре "Локомотив" 19 мая в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" 20 мая примет махачкалинский "Анжи".