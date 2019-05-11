Представитель футболиста Денисова опроверг информацию о конфликте игрока с "Локомотивом"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Конфликта между футболистом Игорем Денисовым и московским "Локомотивом" не существует. Об этом ТАСС в субботу по телефону заявил представитель Денисова Михаил Прокопец.

В пятницу в беседе с ТАСС генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что клуб не может выйти на связь с 34-летним Денисовым. Футболист в последний раз попал в заявку "Локомотива" на матч с "Ахматом" 13 апреля. На поле полузащитник не появлялся с 3 апреля.

"Игорь Денисов находится на больничном, о сроках выздоровления говорить пока преждевременно. Никакого конфликта между игроком и клубом нет, во всяком случае, со стороны Игоря конфликта точно не существует", - заявил Прокопец.

"Слова о том, что в клубе не знают о местонахождении Денисова, удивляют, потому что вся необходимая информация передается в клуб оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством. "Локомотив" извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов и где проходит лечение - не столь важно", - добавил он.

В текущем сезоне Денисов провел за "Локомотив" 17 матчей в чемпионате России.