Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в понедельник на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе проведет третий матч на чемпионате мира - против команды Чехии.
Игра с чехами, которая начнется в 17:15 мск, станет первой серьезной проверкой для подопечных Ильи Воробьева на нынешнем турнире. До этого сборная России в группе B играла с командами несопоставимыми по уровню - сборными Норвегии (5:2) и Австрии (5:0).
На данный момент в заявку сборной России на турнир входят 24 игрока, на одно вакантное место претендуют тренирующиеся с командой защитники Артем Зуб из СКА и Артем Блажиевский из ЦСКА.
5 мая россияне и чехи встречались в рамках Чешских игр, сборная России одержала победу со счетом 4:1. По сравнению с игрой недельной давности у чехов добавился форвард "Вашингтона" Якуб Врана, а также вратарь Павел Францоуз, который только в воскресенье был заявлен на чемпионат мира. Бывший голкипер "Трактора", перешедший в "Колорадо" в 2018 году, почти весь сезон провел в фарм-клубе "Эвеланш", однако в Братиславе он будет основным вратарем чешской сборной. В первых двух матчах, со шведами и норвежцами, в воротах играли Шимон Грубец и Патрик Бартошак, выступающие за чешский "Тршинец", третьим голкипером мог стать Якуб Коварж из "Автомобилиста", но он отказался от участия в турнире.
Сейчас в заявке сборной Чехии 22 игрока, в понедельник должен быть заявлен нападающий "Далласа" Радек Факса. Возможно, еще две позиции тренерский штаб будет держать на случай, если "Бостон" или "Сан-Хосе" вылетят из Кубка Стэнли, хотя оба клуба ведут в сериях за выход в финал. В "Бостоне" играют Давид Пастрняк и Давид Крейчи, в "Сан-Хосе" - Томаш Гертл. Генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед во время Чешских игр рассказал ТАСС, что со всеми тремя форвардами есть договоренность об их участии в чемпионате мира.
Четвертая встреча подряд на ЧМ
В составе у чехов 11 игроков НХЛ. Вылет из Кубка Стэнли "Вашингтона", "Питтсбурга" и "Тампы" позволил сборной Чехии серьезно усилить атаку за счет приезда форвардов "Вашингтона" Враны и Дмитрия Яшкина, Доминика Симона из "Питтсбурга" и Ондржея Палата из "Тампы". В стартовой игре турнира чехи обыграли действующих чемпионов мира шведов со счетом 5:2, что стало их самой крупной победой в истории встреч с этим соперником на чемпионатах мира. В той игре дубль сделал Врана.
В игре с норвежцами форвард "Вашингтона" был переведен главным тренером Милошем Ржигой в звено к Палату и Филипу Хытилу из "Рейнджерс". Скандинавы в том матче были разгромлены со счетом 7:2, по два гола забили форвард Михал Фролик из "Калгари" и защитник Филип Гронек из "Детройта".
В своей новейшей истории сборная Чехии шесть раз выигрывала чемпионат мира, в последний раз - в 2010 году. Самым успешным для команды был период с 1999 по 2001 год, когда она выиграла три чемпионата мира подряд.
В последний раз чехи выигрывали медали в 2012 году, став третьими на турнире в Швеции и Финляндии, который стал победным для сборной России. За последние пять лет сборная Чехии дважды становилась четвертой (2014, 2015), а предыдущие три года она проигрывала в четвертьфинале.
Сборные России и Чехии с 2016 года неизменно играют друг против друга на чемпионате мира. В 2016 году в Москве в матче открытия чехи обыграли команду Олега Знарка со счетом 3:0. Через год сборная России взяла реванш в четвертьфинале в Париже с таким же счетом. Год назад в Копенгагене на предварительном этапе чехи обыграли подопечных Воробьева в овертайме со счетом 4:3.
В группе B лидируют швейцарцы (6 очков), второе место занимает команда Чехии, третье - России (6), четвертое - Швеции (3), пятое - Латвии (3), шестое - Норвегии (0), седьмое - Австрии (0), восьмое - Италии (0).