Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в понедельник на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе проведет третий матч на чемпионате мира - против команды Чехии. Игра с чехами, которая начнется в 17:15 мск, станет первой серьезной проверкой для подопечных Ильи Воробьева на нынешнем турнире. До этого сборная России в группе B играла с командами несопоставимыми по уровню - сборными Норвегии (5:2) и Австрии (5:0).

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На данный момент в заявку сборной России на турнир входят 24 игрока, на одно вакантное место претендуют тренирующиеся с командой защитники Артем Зуб из СКА и Артем Блажиевский из ЦСКА. 5 мая россияне и чехи встречались в рамках Чешских игр, сборная России одержала победу со счетом 4:1. По сравнению с игрой недельной давности у чехов добавился форвард "Вашингтона" Якуб Врана, а также вратарь Павел Францоуз, который только в воскресенье был заявлен на чемпионат мира. Бывший голкипер "Трактора", перешедший в "Колорадо" в 2018 году, почти весь сезон провел в фарм-клубе "Эвеланш", однако в Братиславе он будет основным вратарем чешской сборной. В первых двух матчах, со шведами и норвежцами, в воротах играли Шимон Грубец и Патрик Бартошак, выступающие за чешский "Тршинец", третьим голкипером мог стать Якуб Коварж из "Автомобилиста", но он отказался от участия в турнире. Сейчас в заявке сборной Чехии 22 игрока, в понедельник должен быть заявлен нападающий "Далласа" Радек Факса. Возможно, еще две позиции тренерский штаб будет держать на случай, если "Бостон" или "Сан-Хосе" вылетят из Кубка Стэнли, хотя оба клуба ведут в сериях за выход в финал. В "Бостоне" играют Давид Пастрняк и Давид Крейчи, в "Сан-Хосе" - Томаш Гертл. Генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед во время Чешских игр рассказал ТАСС, что со всеми тремя форвардами есть договоренность об их участии в чемпионате мира. Четвертая встреча подряд на ЧМ В составе у чехов 11 игроков НХЛ. Вылет из Кубка Стэнли "Вашингтона", "Питтсбурга" и "Тампы" позволил сборной Чехии серьезно усилить атаку за счет приезда форвардов "Вашингтона" Враны и Дмитрия Яшкина, Доминика Симона из "Питтсбурга" и Ондржея Палата из "Тампы". В стартовой игре турнира чехи обыграли действующих чемпионов мира шведов со счетом 5:2, что стало их самой крупной победой в истории встреч с этим соперником на чемпионатах мира. В той игре дубль сделал Врана.