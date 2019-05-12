"Сухарь" Георгиева и юбилейный гол Ковальчука. Россияне обыграли австрийцев на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России во втором своем матче на чемпионате мира обыграли австрийцев со счетом 5:0. Ворота российской команды защищал Александр Георгиев, а капитан сборной Илья Ковальчук забросил свою 35-ю шайбу на чемпионатах мира.
Несмотря на ранее начало матча, на игре был аншлаг. Немало на трибуне было и австрийских болельщиков, благо их страна расположена рядом. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9033 зрителя.
Сборная России, как и ожидалось, дозаявила на турнир защитника Никиту Задорова. Хоккеист принял участие в матче, несмотря на то, что только прилетел из США. В начале первого периода он отметился мощным броском в штангу.
"На площадках европейского размера бегать надо больше, но с шайбой принимать решения легче. Приятно играть с партнерами, которые создают моменты", - сказал после матча игрок "Колорадо", отметив также низкий уровень соперника.
Барабанов заменил Капризова в тройке Овечкина
Россияне открыли счет только в середине первого периода, когда большинство сумел реализовать Евгений Дадонов. Сборная Австрии за весь период создала три опасных момента, но пробить Георгиева ей не удалось не только в первой двадцатиминутке, но и во всем матче. "Мне надо было оставить свою команду в игре, удержать преимущество в счете. У соперника было достаточно много бросков, которые шли мимо ворот, поэтому я был в игре", - вспомнил после матча вратарь сборной России.
Во втором периоде россияне долго не могли забить и лишь ближе к его концу счет удвоил Никита Кучеров, а затем с передачи Ковальчука шайбу забросил дебютировавший на нынешнем чемпионате мира Иван Телегин. Он сумел отличиться в первой же смене после первого касания шайбы.
В начале третьего периода дубль оформил Дадонов, а затем отличился Ковальчук, набрав свое второе очко в матче. "Забивать всегда приятно, для этого и играем в хоккей, чтобы забивать и помогать команде выигрывать. У нас хорошая тройка, нам комфортно вместе", - сказал после игры капитан национальной команды, который является лидером в истории сборной России по количеству очков на чемпионатах мира (83).
По ходу матча тренеры перевели Александра Барабанова в тройку Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, он заменил Кирилла Капризова. "Оба техничные и быстрые, для нас самое главное - найти взаимопонимание, привыкнуть к размерам, к ритму игры, все будет нормально, главные игры впереди", - отметил Овечкин.
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением по поводу того, что сам Овечкин не может набрать баллов за результативность. "Любой снайпер переживает по этому поводу, но мы верим в Сашу, поддерживаем его. Прошло только две игры, ничего страшного нет, если он забьет самый важный гол, то этого хватит", - сказал Воробьев.
Следующий матч сборная России проведет в понедельник против команды Чехии, игра начнется в 17:15 мск и будет определяющей в плане борьбы за первое место в группе В. Обе сборные набрали по 6 очков, но чехи лидируют в группе по дополнительным показателям. "Противник будет атаковать по всей площадке и не даст нашим хоккеистам полностью показывать свою игру. Чехи играют практически у себя дома, они будут идти вперед, так что нам надо выбрать правильную тактику", - рассказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.