"Сухарь" Георгиева и юбилейный гол Ковальчука. Россияне обыграли австрийцев на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России во втором своем матче на чемпионате мира обыграли австрийцев со счетом 5:0. Ворота российской команды защищал Александр Георгиев, а капитан сборной Илья Ковальчук забросил свою 35-ю шайбу на чемпионатах мира.

Несмотря на ранее начало матча, на игре был аншлаг. Немало на трибуне было и австрийских болельщиков, благо их страна расположена рядом. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9033 зрителя.

Сборная России, как и ожидалось, дозаявила на турнир защитника Никиту Задорова. Хоккеист принял участие в матче, несмотря на то, что только прилетел из США. В начале первого периода он отметился мощным броском в штангу.

"На площадках европейского размера бегать надо больше, но с шайбой принимать решения легче. Приятно играть с партнерами, которые создают моменты", - сказал после матча игрок "Колорадо", отметив также низкий уровень соперника.

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Россияне открыли счет только в середине первого периода, когда большинство сумел реализовать Евгений Дадонов. Сборная Австрии за весь период создала три опасных момента, но пробить Георгиева ей не удалось не только в первой двадцатиминутке, но и во всем матче. "Мне надо было оставить свою команду в игре, удержать преимущество в счете. У соперника было достаточно много бросков, которые шли мимо ворот, поэтому я был в игре", - вспомнил после матча вратарь сборной России.