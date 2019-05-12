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Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 5:0
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Описание
Евгений Дадонов (слева)
© Александр Демьянчук/ТАСС
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Вратарь сборной Автрии Бернхард Штаркбаум
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Евгений Дадонов, на 41-й минуте он оформил дубль. Также в составе сборной России шайбы забросили Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35) и Илья Ковальчук (45). Телегин, который был дозаявлен в состав национальной команды перед матчем с австрийцами, сумел отличиться в первой же смене после первого касания шайбы.

Кучеров также отметился результативной передачей, набрав 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков в двух матчах на турнире. Россиянин сравнялся по этому показателю с финским нападающим Каапо Какко (5+0) и чешским форвардом Домиником Кубаликом (2+3). Дадонов забросил четыре шайбы в двух матчах и является лучшим снайпером российской сборной на турнире.

Команда Австрии в последний раз завоевывала медаль мирового первенства в 1947 году, тогда австрийцы выиграли бронзу, также в активе хоккеистов из Австрии бронзовая медаль на турнире 1931 года.

Сборная России одержала вторую победу на турнире, в стартовом матче россияне обыграли норвежцев (5:2). Команда Ильи Воробьева продолжает делить первое место в группе B с командой Чехии, в активе обеих сборных по шесть очков. Позднее в воскресенье в этой группе пройдут матчи Италия - Швеция и Латвия - Швейцария.

В следующем матче сборная России 13 мая встретится с командой Чехии (начало - 17:15 мск), австрийцы днем позднее сыграют со швейцарцами. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия22000007-36
2США21000018-53
3Германия11000003-13
4Словакия21000016-53
5Дания10010005-42
6Франция20001025-121
7Великобритания10000011-30
8Канада10000011-30
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Чехия220000012-46
2Россия220000010-26
2Швейцария11000009-03
4Латвия11000005-23
5Швеция10000012-50
6Италия10000010-90
7Австрия20000022-100
8Норвегия20000024-120
Теги
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