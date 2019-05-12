Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Счет в матче на 13-й минуте открыл Евгений Дадонов, на 41-й минуте он оформил дубль. Также в составе сборной России шайбы забросили Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35) и Илья Ковальчук (45). Телегин, который был дозаявлен в состав национальной команды перед матчем с австрийцами, сумел отличиться в первой же смене после первого касания шайбы.
Кучеров также отметился результативной передачей, набрав 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков в двух матчах на турнире. Россиянин сравнялся по этому показателю с финским нападающим Каапо Какко (5+0) и чешским форвардом Домиником Кубаликом (2+3). Дадонов забросил четыре шайбы в двух матчах и является лучшим снайпером российской сборной на турнире.
Команда Австрии в последний раз завоевывала медаль мирового первенства в 1947 году, тогда австрийцы выиграли бронзу, также в активе хоккеистов из Австрии бронзовая медаль на турнире 1931 года.
Сборная России одержала вторую победу на турнире, в стартовом матче россияне обыграли норвежцев (5:2). Команда Ильи Воробьева продолжает делить первое место в группе B с командой Чехии, в активе обеих сборных по шесть очков. Позднее в воскресенье в этой группе пройдут матчи Италия - Швеция и Латвия - Швейцария.
В следующем матче сборная России 13 мая встретится с командой Чехии (начало - 17:15 мск), австрийцы днем позднее сыграют со швейцарцами. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|2
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|8-5
|3
|3
|Германия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|5
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5-4
|2
|6
|Франция
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|5-12
|1
|7
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Чехия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|2
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10-2
|6
|2
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|4
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|6
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-9
|0
|7
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-10
|0
|8
|Норвегия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-12
|0