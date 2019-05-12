Ясный Альбион. Чемпионат Англии по футболу завершился победой "Манчестер Сити"

Сезон в Англии войдет в истории благодаря тотальному доминированию на европейской арене и борьбе за чемпионство до последнего тура в премьер-лиге

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самый интересный футбол - родом из Англии, теперь официально, именно здешние клубы подарили поклонникам игры самые яркие эмоции в этом сезоне, причем не только у себя на родине, но и во всей Европе. Все дело в конкуренции, которую на внутренней арене выиграл "Манчестер Сити". Чемпионат Англии всегда радовал интересным футболом, жесткой борьбой и высокой конкуренцией, в числе претендентов на титул практически всегда такие топ-клубы, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед". Все эти команды имеют большое количество поклонников по всему миру, их стадионы всегда заполняются не только преданными английскими болельщиками, но и поклонниками футбола со всего мира, которые приезжают из разных уголков планеты, чтобы увидеть английский футбол вживую. Придумали и зарабатывают Возможность посмотреть на английский футбол со стадиона, по понятным причинам, имеют не все, поэтому огромное количество людей смотрит его по телевизору. Благодаря таким зрителям он зарабатывает колоссальные деньги за счет продажи прав на трансляции. И именно это является самой большой статьей дохода английских клубов, а не большие спонсорские контракты или продажи футболок с именами звездных футболистов. Права на трансляции с 2016 по 2019 год обошлись вещателям со всего мира в £5,3 млрд, за минувший сезон лига получила за трансляции матчей в прямом эфире £4,4 млрд.

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Доходы распределяются между всеми клубами высшего дивизиона. Благодаря этой системе огромные деньги получают даже те, кто покидает элиту. Но прошедший сезон в чемпионате Англии удивил любителей футбола не только большим количеством денег. Маурицио Сарри, главный тренер лондонского "Челси", так высказался о чемпионской гонке: "Я думал, что это мне не повезло с "Наполи" проиграть чемпионат Италии, имея 91 очко. "Ливерпуль" проиграл чемпионат с 97 очками, мне очень жаль его болельщиков и Юргена Клоппа. Но "Манчестер Сити" провел прекрасный сезон, нам нужно поработать и постараться сократить отрыв". Ситуация выглядит и правда удивительно - "Ливерпуль" набрал 97 очков и все равно не смог стать чемпионом Англии, ведь "Манчестер Сити" набрал на одно больше. Ранее ни один клуб из ведущих европейских чемпионатов не оставался без чемпионского титула с такими статистическим показателем. В 2010 году испанский "Реал" уступил чемпионский титул, имея в активе 96 очков по итогам сезона, тогда чемпионом стала "Барселона" во главе с нынешнем тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, которая набрала 99 очков. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" вели борьбу за чемпионство на протяжении большей части сезона. После 20-го тура преимущество "Ливерпуля" над "Сити" достигло семи очков, однако в 21-м туре команды провели очный матч, в котором сильнее оказался клуб из Манчестера. После этого он начал сокращать отставание, а к 30-му туру уже вырвался вперед в турнирной таблице. К заключительному игровому дню обе команды подошли с победными сериями - "Манчестер Сити" выиграл 14 матчей подряд, "Ливерпуль" - девять. Вопреки цифрам "Красным" надо было надеяться на осечку "горожан" в матче с "Брайтоном". Поначалу для них все складывалось успешно - 20 минут они даже могли чувствовать себя чемпионами Англии благодаря тому, что "Брайтон" открыл счет в параллельном матче. Однако чуда не случилось: "Манчестер Сити" одержал крупную победу со счетом 4:1, победа "Ливерпуля" над "Вулверхэмптоном" (2:0) значения уже не имела.

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Гвардиола в восьмой раз стал победителем в национальных лигах в качестве главного тренера. Помимо трех побед в Испании с "Барселоной", он является трехкратным чемпионом Германии в качестве тренера "Баварии", с "Сити" испанец второй год подряд выигрывает чемпионат Англии. Всего за карьеру тренера на счету Гвардиолы 26 трофеев, пять из них - с английской командой. У тренера есть шанс выиграть шестой трофей, ведь "Сити" еще предстоит игра в финале Кубка Англии против "Уотфорда". Двукратным чемпионом Англии стал бывший защитник "Уфы" Александр Зинченко. Шамиль Газизов, генеральный директор российской команды, в интервью ТАСС сказал: "Я очень рад за 22-летнего украинского футболиста и надеюсь, что Зинченко сможет еще многого добиться в футбольной карьере". Зинченко перешел в манчестерский клуб 4 июля 2016 года и был отдан в аренду в голландский ПСВ до конца сезона-2016/17. В сезоне-2018/19 22-летний украинец провел в национальном первенстве 14 матчей. "Ливерпуль" в текущем сезоне проиграл лишь однажды, ни разу не уступил в домашних стенах и все равно не стал чемпионом, хотя "Сити" уступил в четырех встречах. Подопечные Клоппа сыграли семь матчей вничью, в то время как "Сити" уходил с поля с ничейным результатом только в двух встречах. Эта разница и решила судьбу чемпионства. Клопп и его команда заслужили уважения в этом сезоне. "Несмотря на то что "Ливерпуль" является одним из главных врагов для меня, как для манкунианца, они выступили очень достойно, они вызывают только уважение. Вы только посмотрите на их выступление в полуфинале Лиги чемпионов", - такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис. То, что сотворили подопечные Юргена Клоппа в ответной полуфинальной встрече против "Барселоны", не поддается анализу. Команда продемонстрировала бешеный уровень мотивации и победила со счетом 4:0 после поражения - 0:3, при этом в составе "Ливерпуля" отсутствовали ключевые футболисты - Мохаммед Салах и Роберто Фирмино. Строят и побеждают Еще один феномен нынешнего сезона - "Тоттенхэм", который не совершил ни одной покупки в летнее трансферное окно 2018 года и подписал зимой 2019-го полузащитника французского ПСЖ Лукаса Моуру за €28 млн, в приобретении которого сомневались многие болельщики клуба. Но именно Моура принес сумасшедшую победу в ответной полуфинальной встрече против "Аякса" (2:3) в Лиге чемпионов, оформив хет-трик во второй тайме. При этом команде Маурисио Почеттино пришлось играть в этой встрече без Гарри Кейна - ключевого футболиста нападения "Тоттенхэма".

Важным событием стал и переезд "Тоттенхэма" на новую арену. 3 апреля команда провела первую официальную встречу на новом домашнем стадионе Tottenham Hotspur Stadium, который вмещает 62 тыс. зрителей. Во время строительства новой арены клуб играл на знаменитом "Уэмбли", во время выступления на этой арене клуб установил рекорд посещаемости чемпионатов Англии - 10 февраля 2018 года матч с "Арсеналом" посетили 83 222 человека. "Тоттенхэм" завершил сезон на четвертой строчке, набрав 71 очко. Англичане удивили и тем, что впервые в истории четыре футбольные команды, которые сыграют в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, будут представлять одну страну. В финале Лиги Европы сразятся "Арсенал" и "Челси". "Арсенал" по сумме двух встреч обыграл испанскую "Валенсию" (3:1, 4:2), а "Челси" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта" (1:1, 1:1, 4:3 - по пенальти). Ранее в еврокубках проходило два финала с участием английских команд. В финале Кубка УЕФА сезона-1971/72 "Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" (2:1, 1:1), а в финале Лиги чемпионов сезона-2007/08, который проходил на стадионе "Лужники" в Москве, "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Челси" (1:1, по пенальти - 6:5). До сезона-2018/19 максимум три команды из одного национального чемпионата выходили в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таких случаев было девять: испанские "Реал", "Валенсия" и "Барселона" в 1962 году, "Реал", "Сарагоса" и "Валенсия" в 1964-м, "Реал", "Барселона" и "Сарагоса" в 1966-м, немецкие "Гамбург", "Айнтрахт" и "Боруссия" в 1980-м, итальянские "Милан", "Ювентус" и "Фиорентина" в 1990-м, "Милан", "Парма" и "Ювентус" в 1995-м, "Ювентус", "Интер" и "Лацио" в 1998-м, а также испанские "Реал", "Атлетико" и "Севилья" в 2014-м и 2016-м. Отставшие "Челси" финишировал третьим с 72 очками, гарантировав себе участие в групповом этапе Лиге чемпионов сезона-2019/20. Команду в этом сезоне возглавил Сарри, который в прошлом году был близок к чемпионству в Италии с "Наполи", но в итоге уступил титул "Ювентусу".