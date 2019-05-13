Без сенсаций. В третий день ЧМ по хоккею фавориты легко переиграли аутсайдеров

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. В третий день чемпионата мира по хоккею в Словакии сильные сборные не дали усомниться в своем превосходстве над аутсайдерами. Свидетельством этому стали две победы со счетом 8:0. Лишь в матче между сборными Германии и Дании фаворита было назвать сложно, в итоге немцы выиграли с минимальным преимуществом - 2:1. В других матчах группы А, игры которой проходят в Кошице, сборная США обыграла французов - 7:1, команда Канады победила британцев - 8:0.

После трех дней на чемпионате мира все команды сыграли по два матча, несколько прояснив турнирную ситуацию. В группе А пять команд будут претендовать на выход в четвертьфинал, за четвертую строчку борьбу поведут хозяева первенства словаки, в первом туре обыгравшие фаворитов всего турнира американцев, и сборная Германии, ведомая вторым снайпером прошедшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 23-летним Леоном Драйзайтлем - сыном Петера Драйзайтля, выступавшего за сборную Германии на трех Олимпиадах. Немцы одержали вторую победу на турнире. Драйзайтль набрал второе очко на чемпионате, сделав результативную передачу. У датчан гол на счету форварда Матиаса Бау, одного из самых мощных игроков всего чемпионата (200 см, 108 кг). Из действующих игроков его можно сравнить с 42-летним защитником "Бостона" словаком Здено Харой (206 см, 113 кг). Завершивший в 2006 году карьеру россиянин Сергей Гомоляко весил до 120 кг, он был задрафтован в НХЛ клубом "Калгари", но за океаном так и не сыграл, проведя всю карьеру в СССР/России. При этом на текущем чемпионате мира есть хоккеист выше Бау - финн Марко Антилла (203 см). Самым же миниатюрным игроком турнира является швейцарец Лино Марчини (168 см, 65 кг). Американцы и канадцы разгромили соперников Сборная США после поражения в стартовом матче в прогулочном темпе победила французов. Фаворит ближайшего драфта НХЛ 17-летний Джек Хьюз отличиться снова не сумел - на контрасте с главным хедлайнером турнира, конкурентом за выбор под первым номером финном Каапо Какко. Некоторые эксперты уже начали говорить о том, что американец пока не готов играть на взрослом уровне, тогда как Какко уже проявляет себя в играх с мастерами - свои пять голов он забил сборным Канады и Словакии.

Хьюза убрали из звена форварда "Чикаго" Патрика Кейна, чья тройка оказалась самой результативной в игре с французами - Кейн, Дилан Ларкин ("Детройт") и Алекс Дебринкат ("Чикаго") набрали по два очка. У канадцев после неудачи в первой игре с финнами (1:3) произошли изменения в составе. В воротах в матче с британцами выступающий за "Филадельфию" Картер Харт заменил Мэтта Мюррея из "Питтсбурга". Форвард "Тампы" Энтони Сирелли, игравший с финнами в четвертой тройке, был переведен во вторую. Двумя передачами отметился проведший первый матч на турнире форвард "Колорадо" Тайсон Джост. Тренерский штаб канадцев пытается перестроить игру после того, как из строя накануне чемпионата мира выбыл нападающий "Торонто" Джон Таварес, и в игре с командой Великобритании создалось впечатление, что у сборной Канады все четыре звена выглядят сбалансированно. Наибольшую лепту в разгром новичков элитного дивизиона внес Энтони Манта, форвард "Детройта" набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи). Канадцы нанесли по воротам соперника 56 бросков, немного не дотянув до достижения швейцарцев в матче с командой Италии (61 бросок). Маркстрём в помощь Лундквисту В Братиславе вторую победу одержала сборная России, обыграв австрийцев со счетом 5:0. В отличие от матча с норвежцами, россияне не позволили сопернику распечатать ворота, которые защищал Александр Георгиев. Юбилейный, 35-й гол на чемпионатах мира забил Илья Ковальчук, который набрал 83 очка (35+48) в 86 матчах и уверенно лидирует по результативности среди российских хоккеистов на мировых первенствах. При этом форвард, чье место в составе сборной многие воспринимали скептически, завершил матч с самым высоким показателем полезности (плюс 2).

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