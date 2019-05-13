Сергачев: многие в НХЛ в матчах с "Колорадо" боятся играть против Задорова

Задоров присоединился к сборной России на чемпионате мира 12 мая и в этот же день сыграл против команды Австрии (5:0).

"Его приезд очень сильно поможет, потому что Никита - сильный защитник во всех компонентах, с "пушкой" от синей линии, хоккеисты его боятся, не любят играть против него. Я сам на себе это почувствовал, пару раз он меня "хитанул", - сказал Сергачев. - Он играл практически на всех уровнях, очень сильно добавил".

По мнению Сергачева, Задоров играет довольно чисто в НХЛ. "Все его силовые приемы идут прямо в плечо. Просто из-за его роста и массы выглядит все так, как будто он бьет людей", - отметил он.

Проходящий чемпионат мира является дебютным для 20-летнего Сергачева в сборной России на взрослом уровне. "У меня было волнение, так как я никогда не работал с тренерами этой команды, но теперь все прошло. Что касается сравнения с молодежным уровнем, понятное дело, что есть нюансы в возрасте и скорости игры, но по организации разницы нет", - отметил он.