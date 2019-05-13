Гусев: чешские хоккеисты не давали россиянам создавать много опасных моментов в игре ЧМ

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии не давали команде России создавать много опасных моментов у своих ворот в матче чемпионата мира. Об этом журналистам в понедельник сказал нападающий сборной России Никита Гусев.

Россияне обыграли чехов в матче группового этапа турнира со счетом 3:0, Гусев стал автором одной из шайб.

"Была хорошая игра, соперник плотно играл, не давал нам много создавать. Мы вовремя забили и отстояли в меньшинстве", - сказал он.

Гусев забросил вторую шайбу сборной России на 33-й минуте. "На самом деле, мы должны были в своей смене раньше забивать, но спас вратарь. Чувствовалось по игре, что темп выше, болельщиков еще больше. Лед был еще вязкий, было тяжело, чехи играли в своем стиле", - подчеркнул он.

Следующий матч россияне сыграют с итальянцами 15 мая.