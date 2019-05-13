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Хоккеист Андронов считает, что не все удаления в матче с чехами были оправданными

Российская команда победила сборную Чехии со счетом 3:0

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Ряд удалений у сборной России по хоккею в матче чемпионата мира с чехами были неоправданными. Такое мнение журналистам после игры высказал нападающий сборной России Сергей Андронов.

Сборная России в группе В обыграла чехов со счетом 3:0. Россияне заработали в игре 10 минут штрафа. Заброшенными шайбами отметились Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60). 

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"Хороший соперник, был хороший темп. Я думаю, все получили удовольствие от такой игры. По поводу броска, все здорово получилось, так сложилось, что мне оставалось только попасть. По поводу того, что было немало удалений, то среди них были непонятные, нелогичные", - сказал Андронов.

Первый матч на турнире "на ноль" провел вратарь сборной России Андрей Василевский. "Он здорово нас сегодня "подтащил", выручил в ключевых моментах, сыграл "на ноль". Сами чехи играли достаточно нормально, спокойно", - добавил форвард.

Следующий матч россияне проведут 15 мая с итальянцами. "В таких играх и заключается уровень команды, чтобы его держать каждый матч", - отметил Андронов.

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