Ржига: хоккеисты сборной Чехии проявили слишком много уважения к команде России

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Чешские хоккеисты с первых минут матча чемпионата мира против сборной России играли против соперника слишком уважительно. Такое мнение журналистам в понедельник высказал главный тренер чехов Милош Ржига.

"Мы играли с первого периода уважительно, я не знаю почему. Поэтому мы начали очень плохо, теряли шайбу, допускали ошибки и дали сборной России сыграть в свой хоккей. Если сопернику не позволить делать то, что он хочет, то он будет нервничать. Если бы мы выполнили свою задачу, то было бы чуть по-другому", - сказал Ржига.

Тренер чехов считает, что у его подопечных не было эйфории после двух побед на старте чемпионата мира, команда обыграла шведов (5:2) и норвежцев (7:2). "Шведы очень сильные, но мы играли по-другому. Наша команда может играть сильнее. Но я давно не видел, чтобы против нас играли так дисциплинированно", - отметил Ржига.

Он также сообщил, что нападающий "Далласа" Радек Факса уже присоединился к сборной для участия в чемпионате мира. 8 мая "Даллас" завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив в гостях "Сент-Луису" в седьмом матче серии второго раунда.

Чешским хоккеистам против россиян стоило играть в другом ключе, отметил форвард команды Доминик Кубалик. "Сборная России здорово провела второй период, прессинговала нас по всей площадке и создавала моменты. Нам нужно играть правильно, сегодня мы не делали этого. Патрик Бартошак (вратарь) провел хорошую игру и выручал нас сегодня, оба голкипера играли хорошо", - отметил Кубалик.