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Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с латвийцами

Встреча состоится в субботу, начало - 13:15 мск
Андрей Василевский Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Василевский
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира с командой Латвии. Об этом в пятницу журналистам сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

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Матч между сборными Латвии и России состоится в субботу, начало - 13:15 мск.

"Со сборной Латвии сыграет Василевский", - сообщил Воробьев.

Специалист отметил, что в игре с латвийцами сыграет нападающий Иван Телегин. Кроме того, сборная России рассчитывает до старта матча внести в заявку на турнир защитника Артема Зуба.

Василевский защищал ворота сборной России в матчах против норвежцев (5:2), чехов (3:0) и итальянцев (10:0).

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