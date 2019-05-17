Самбист Гамзаев предпочел не рисковать в победном финале чемпионата Европы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский самбист Мухтар Гамзаев не стал рисковать в финальной схватке на чемпионате Европы, который проходит в Испании. Об этом 27-летний спортсмен в пятницу сообщил ТАСС.

В пятницу на чемпионате Европы состоялись три финала в боевом самбо. В весовой категории до 57 кг золотую медаль завоевал Гамзаев, победив украинца Богдана Бабенко.

"Один раз так ошибся на чемпионате России - выигрывал, выигрывал, на секунду расслабился в конце и это все решило. Не хотел на чемпионате Европы допускать такую же ошибку. Тренер тоже мне напоминал, чтобы я не делал ничего лишнего, так что я решил не рисковать", - сказал Гамзаев.

"Непринципиально, что соперник в финале был левшой, я тоже могу поменять стойку при необходимости. С детства я занимался боксом, тайским боксом, кудо - ударными дисциплинами, поэтому и сейчас мне легче драться в стойке, а не в борьбе, но если нужно, то могу и побороться.

В партере я чувствую себя удобнее, чем любой мой соперник в этом весе. Чемпионат Европы легко не дается, даже если со стороны кажется, что легко выиграл, самое сложное было на тренировках", - добавил спортсмен.

Чемпионат Европы завершится 19 мая.