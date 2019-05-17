Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы

ТАСС, 17 мая. Россияне завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо, который проходит в Испании.

Российские спортсмены участвовали во всех девяти финальных схватках первого дня турнира. В соревнованиях мужчин обладателем золотой медали стал Давид Оганисян (весовая категория до 90 кг), победивший в финале румына Георге Кристиана Бодилару. Евгений Еремин (до 52 кг) и Михаил Воробьев (до 68 кг) в решающих схватках уступили соответственно Тиграну Киракосяну из Армении и Миндии Лулуашвили из Грузии.

Российские самбистки завоевали два золота в первый день турнира. Мария Молчанова (до 48 кг) победила испанку Кристину Касас, Яна Шевченко (до 60 кг) оказалась сильнее Катерины Прокопенко из Белоруссии. Галина Амбарцумян (до 72 кг) в финале проиграла украинке Наталье Смаль.

В боевом самбо россияне выиграли три финала из трех. Мухтар Гамзаев (до 57 кг) победил украинца Богдана Бабенко, Загид Гайдаров (до 74 кг) - украинца Вадима Бурчака, Хадис Ибрагимов (до 100 кг) - болгарина Денислава Златева.

Чемпионат Европы завершится 19 мая.