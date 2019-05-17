Самбист Оганесян считает, что чемпионат Европы в Испании прошел для него удачно

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы по самбо Давид Оганесян считает, что соревнования в Испании прошли для него удачно. Об этом спортсмен рассказал ТАСС в пятницу.

"Соревнования прошли удачно, в финале была такая нагрузка, что приходилось действовать тактически, не рисковать. В нашей весовой категории было не много людей, но подгруппа была хорошая, все самые сложные соперники были в моей подгруппе. В финале отключал соперника на захватах, не давал произвести никаких действий", - сказал Оганесян.

"Перед финалом настраивался только на золото, в таких случаях обычно говоришь себе, что ты самый сильный и идешь к этому. Особенных ритуалов у меня нет, просто выхожу и делаю свое дело", - добавил спортсмен.

25-летний Оганесян является чемпионом мира, он также одержал победу на чемпионате Европы в 2016 году.

В первый день чемпионата Европы по самбо российские спортсмены завоевали шесть золотых и три серебряные награды. Помимо Оганесяна золото на счету Марии Молчановой (до 48 кг) и Яны Шевченко (до 60 кг), в боевом самбо лучшими стали Мухтар Гамзаев (до 57 кг), Загид Гайдаров (до 74 кг) и Хадис Ибрагимов (до 100 кг). Серебряные медали завоевали Евгений Еремин (до 52 кг), Михаил Воробьев (до 68 кг) и Галина Амбарцумян (до 72 кг).

Чемпионат Европы в Испании завершится 19 мая.