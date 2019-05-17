Самбистка Шевченко посвятила победу на чемпионате Европы своим близким

"Тяжелая встреча была в финале, раньше мы уже боролись на соревнованиях с этой спортсменкой, но тогда мне проще было победить. Видимо, сейчас она настроилась, изменила тактику, поэтому схватка была тяжелой. Но я была готова психологически, очень хотелось выиграть. Меня сбило то, что она начала действовать по другой тактике, но я не растерялась и справилась с задачей", - сказала Шевченко.

Ранее Шевченко представляла сборную Украины по дзюдо. Четыре года назад она переехала в Россию, сейчас тренируется в Москве, в школе "Самбо-70" у российского тренера Павла Фунтикова. В 2018 году спортсменка одержала победу на чемпионате Европы в Афинах.

"Не всегда получается отключиться от всего и настроиться, но иногда так все складывается в один день, что надо победить и все. Свою победу хочу посвятить всем своим близким, - добавила спортсменка. - Я начала заниматься дзюдо с девяти лет, в 2015 году я переехала сюда, в "Самбо-70", и именно благодаря "Самбо-70" стала показывать результаты".

В первый день чемпионата Европы по самбо российские спортсмены завоевали шесть золотых и три серебряные награды. Помимо Шевченко, золото на счету Марии Молчановой (до 48 кг) и Давида Оганесяна (до 90 кг), в боевом самбо лучшими стали Мухтар Гамзаев (до 57 кг), Загид Гайдаров (до 74 кг) и Хадис Ибрагимов (до 100 кг). Серебряные медали завоевали Евгений Еремин (до 52 кг), Михаил Воробьев (до 68 кг) и Галина Амбарцумян (до 72 кг).

Чемпионат Европы в Испании завершится 19 мая.