Рахимов считает, что пенальти в ворота "Ахмата" в матче с ЦСКА был поставлен ошибочно

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Арбитр принял неверное решение, назначив пенальти в ворота "Ахмата" в матче чемпионата России по футболу с ЦСКА. Об этом журналистам после встречи сказал главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов.

"Я считаю, что поражение незаслуженное, если анализировать игру, в первом тайме у нас было два-три неплохих момента, но в таких матчах нужно реализовывать эпизоды, - сказал Рахимов. - Пенальти немного надломил команду, я увидел шок в психологическом плане у игроков, мы перестали играть в тот футбол, который мы показывали до пенальти. Я пересмотрел эпизод и считаю, что там не было пенальти. Но свою команду мне не в чем упрекнуть, по игре у меня нет претензий, хотя на пропущенный мяч нужно реагировать по-другому".

Перед туром "Ахмат" имел теоретические шансы на попадание в зону Лиги Европы, для этого грозненцам нужно было одержать две победы в двух оставшихся матчах при потерях конкурентов. "Понятно, что попасть в еврокубки нам было сложно, для этого должно было сложиться много моментов, но мы решили играть так - не важно, есть у нас шансы или нет. Последние пять матчей мы не проигрывали и показывали хороший футбол, у команды стал проявляться определенный уровень. Определенный шаг в игре, в организации игры команда сделала, это радует, но всегда хочется большего. Могли больше набрать, а где-то могли и проиграть, но меня больше интересует качество игры, оно стало гораздо выше", - добавил Рахимов.

Рахимов затронул вопрос будущего грозненской команды. "Если клуб будет ставить какие-то цели, то нам нужно усиливаться качественно", - заключил он.

"Ахмат" с 39 очками занимает восьмое место в чемпионате России. В заключительном туре 26 мая команда дома сыграет с "Ростовом".