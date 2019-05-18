Австралиец Юэн победил на восьмом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 18 мая. Австралийский велогонщик Калеб Юэн из команды Lotto Soudal одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".
Спортсмен преодолел дистанцию 239 км от Торторето-Лидо до Пезаро за 5 часов 43 минуты 32 секунды. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck-Quick Step, третьим стал немец Паскаль Акерман (Bora-Hansgrohe).
Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Team Ineos, занявший 37-е место, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) занял 42-е место, Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) - 119-е, Дмитрий Страхов (Katusha-Alpecin) - 145-е.
В общем зачете лидирует итальянец Валерио Конти из команды UAE Team Emirates (29:29.34), вторым идет испанец Хосе Рохас из Movistar (+1.32), третье место занимает итальянец Джованни Карбони (Bardiani CSF; +1.41). Сиваков занимает 26-е место (+6.48), Закарин - 27-е (+7.00), Кузнецов - 102-е (+34.08), Страхов - 154-е (+1:17.04).
Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).
Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.