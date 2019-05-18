Австралиец Юэн победил на восьмом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия"

Спортсмен преодолел дистанцию 239 км от Торторето-Лидо до Пезаро за 5 часов 43 минуты 32 секунды. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck-Quick Step, третьим стал немец Паскаль Акерман (Bora-Hansgrohe).

ТАСС, 18 мая. Австралийский велогонщик Калеб Юэн из команды Lotto Soudal одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

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Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Team Ineos, занявший 37-е место, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) занял 42-е место, Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) - 119-е, Дмитрий Страхов (Katusha-Alpecin) - 145-е.

В общем зачете лидирует итальянец Валерио Конти из команды UAE Team Emirates (29:29.34), вторым идет испанец Хосе Рохас из Movistar (+1.32), третье место занимает итальянец Джованни Карбони (Bardiani CSF; +1.41). Сиваков занимает 26-е место (+6.48), Закарин - 27-е (+7.00), Кузнецов - 102-е (+34.08), Страхов - 154-е (+1:17.04).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.