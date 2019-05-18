Чалов: ЦСКА выйдет из кризиса после победы над "Ахматом"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Победа над "Ахматом" поможет футболистам ЦСКА выйти из эмоционального кризиса. Об этом журналистам после матча сказал Федор Чалов.

В субботу ЦСКА одержал победу над "Ахматом" со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата России. Гол на 64-й минуте с пенальти забил Чалов. Для форварда ЦСКА гол стал 13-м в нынешнем сезоне, он вышел на первое место в списке бомбардиров национального первенства.

"Очень сложная была игра, в начале могли и пропустить, но во втором тайме собрались, поменяли игру, стало больше моментов, и в итоге забили, - сказал Чалов. - Сейчас у команды был какой-то эмоциональный спад, и очень важно было победить. Все рады победе, хотя все понимают, что игра была неидеальной. Приятно выйти на первое место в бомбардирской гонке, постараюсь в следующей игре отличиться, но сейчас нам просто нужно побеждать".

"Все понимают, что осталось две игры и нужно порадовать болельщиков, после победы мы вышли из мини-кризиса. Сам я еще не видел пенальти, но по себе могу сказать, что он точно был, и когда заходил в раздевалку, кто-то видел повтор и говорил, что пенальти был стопроцентный. На доске была написана моя фамилия, поэтому других вариантов того, кто может пробить пенальти, не было", - добавил Чалов.

ЦСКА вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. В заключительном туре ЦСКА 26 мая примет самарские "Крылья Советов".