Кононов заявил, что доволен игрой "Спартака" в матче против "Крыльев Советов"

ТАСС, 18 мая. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов доволен игрой команды в матче 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Об этом тренер красно-белых сказал в субботу после игры в эфире телеканала "Матч Премьер".

В субботу московский "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я доволен игроками, но последние 20 минут встречи мы разберем, - сказал Кононов. - Сейчас каждая игра очень важна - как для команд, которые борются за призовые места, так и для тех, кто борется за место в РПЛ. Борьба будет не жесткая, а жестокая, как мне кажется".

"Надо отдать должное "Крыльям Советов" - они настойчиво атаковали в концовке и забили гол. Нам не хватило 20 минут спокойствия и рассудительности. Мы эти 20 минут разберем", - добавил тренер.

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место (49 очков), "Крылья Советов" - 13-е (28). В следующем туре "Спартак" 26 мая сыграет в гостях с "Оренбургом", "Крылья Советов" в этот же день на выезде встретятся с московским ЦСКА.