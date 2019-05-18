Японец Иноуэ выиграл у Родригеса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

ТАСС, 19 мая. Японец Наоя Иноуэ вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 53,52 кг. В 12-раундовом полуфинальном поединке в Глазго он выиграл у пуэрториканца Эммануэля Родригеса нокаутом во втором раунде.

Иноуэ защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF), принадлежавший Родригесу. В активе 26-летнего японца теперь 18 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Иноуэ становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Он во второй раз защитил пояс WBA в весе до 53,52 кг, которым владеет с мая 2018 года.

Родригес не сумел защитить пояс IBF, который завоевал в октябре прошлого года благодаря победе над австралийцем Джейсоном Молони по очкам. 26-летний пуэрториканец потерпел первое поражение в карьере при 19 победах (12 нокаутом).

В финале WBSS Иноуэ встретится с филиппинцем Нонито Донейром, который в другом полуфинале 28 апреля выиграл у американца Стефона Янга нокаутом в шестом раунде.

Всемирная боксерская суперсерия - турнир, который ежегодно проводится среди профессиональных боксеров. Победитель турнира получает Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн, общий призовой фонд турнира составляет $50 млн. В первом сезоне обладателями трофея стали украинец Александр Усик (весовая категория до 90,71 кг) и британец Каллум Смит (до 76,2 кг).