Британец Тэйлор победил белоруса Баранчика и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

ТАСС, 19 мая. Британец Джош Тэйлор стал финалистом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Глазго он выиграл у белоруса Ивана Баранчика по очкам.

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Тэйлор завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), который принадлежал Баранчику, и защитил серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). 28-летний британец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 15 побед (12 нокаутом). Он впервые боксировал за звание чемпиона мира.

Баранчик не сумел впервые защитить пояс, который завоевал в октябре прошлого года благодаря победе над турком Энтони Игитом техническим нокаутом в седьмом раунде. 26-летний белорус потерпел первое поражение при 19 победах (12 нокаутом).

В финале WBSS Тэйлор встретится с американцем Реджисом Прогрейсом, который в полуфинале 28 апреля победил белоруса Кирилла Релиха техническим нокаутом в шестом раунде.

Всемирная боксерская суперсерия - турнир, который ежегодно проводится среди профессиональных боксеров. Победитель турнира получает Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн, общий призовой фонд турнира составляет $50 млн. В первом сезоне обладателями трофея стали украинец Александр Усик (весовая категория до 90,71 кг) и британец Каллум Смит (до 76,2 кг).