Сборные России и Финляндии стали первыми четвертьфиналистами ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Сборные России и Финляндии первыми досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в словацких городах Братислава и Кошице. Российская команда остается единственной, одержавшей победы во всех пяти матчах. Сборная России одержала пятую победу со старта чемпионата мира. В субботу команда Ильи Воробьева переиграла латвийцев со счетом 3:1. После первого периода россияне уступали, но три безответные шайбы во второй двадцатиминутке позволили добыть комфортное преимущество. В заключительной трети встречи сборная Латвии проводила большое количество времени в зоне российской команды, но безупречная игра Андрея Василевского позволила уверенно довести матч до победы.

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Голом и результативной передачей в составе российской сборной отметился Никита Кучеров. Голевым пасом отметился капитан сборной России Илья Ковальчук, для которого эта передача стала 50-й на чемпионатах мира при 36 голах в 89 играх. В роли ассистента выступил и Артем Анисимов, матч с латвийцами для него стал 50-м на чемпионатах мира. Российская команда осталась единственной на турнире, не потерпевшей ни одного поражения, и гарантировала себе участие в четвертьфинале чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьева одержали пять побед в пяти матчах, набрав 15 очков. Из группы в плей-офф выходят четыре команды, отрыв сборной России за два матча до конца группового этапа от сборной Латвии, идущей на пятом месте, составляет 9 очков, таким образом, россияне уже не опустятся ниже четвертого места. Первое очко Хьюза В стартовом матче игрового дня в группе А, игры которой проходят в Кошице, сборная США разгромила команду Дании со счетом 7:1. Американцы предопределили исход встречи в первом периоде, забросив четыре безответные шайбы после 11 бросков. Перед началом второго периода в составе сборной Дании произошла замена вратаря. Симона Нильсена сменил 33-летний Патрик Гэлбрейт, который вышел на лед впервые на турнире. Первое очко на турнире набрал лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года 18-летний Джек Хьюз. Он сделал голевую передачу в эпизоде с четвертой шайбой в ворота датчан, которую забросил Крис Крайдер. В матче с датской командой Хьюз впервые на турнире вышел на позиции крайнего, а не центрального нападающего - в тройке с Джеком Айкелом и Крайдером. Также во второй игре подряд из-за повреждения, полученного в матче с британцами, в заявке американской команды на игру отсутствовал Джонни Годро.

В составе сборной США снова блистали нападающие Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн, выступающие за "Чикаго". Дебринкэт отметился дублем и голевой передачей, три результативных паса на свой счет записал Кейн. Ворота сборной США в этой встрече защищал Кори Шнайдер, в прошлом матче (с командой Великобритании, 6:3) основным голкипером был Тэтчер Демко. Датчанам не помог самый результативный игрок команды, нападающий Ларс Эллер, который в трех матчах набрал пять очков (2 гола + 3 передачи), по информации норвежского комментатора TV2 Джимми Бёгорда, он имел договоренность с Федерацией хоккея Дании о проведении всего трех матчей на турнире за национальную команду. Сборная США одержала 18-ю победу в 23 матчах на чемпионатах мира под руководством Джеффа Блэшилла. 45-летний специалист вышел на первое место среди самых побеждающих на мировых первенствах тренеров американской национальной команды в истории. Блэшилл, который является главным тренером "Детройта", неизменно руководит игрой сборной США на чемпионатах мира с 2017 года, на прошлом турнире американцы завоевали бронзовые медали. Победа сборной США гарантировала место в четвертьфинале команде Финляндии, которая в субботу не играла. В активе финской команды 13 очков, словаки на момент окончания встречи имели 6, а датчане - 5 после пяти матчей. Канадцы набирают обороты Соседи американцев канадцы нанесли первое поражение на чемпионате мира сборной Германии, встреча завершилась со счетом 8:1. Хет-трик в составе канадской команды оформил Марк Стоун, дублем отметился Энтони Манта, по одной шайбе забросили Тома Шабо, Сэм Райнхарт и Энтони Сирелли. У проигравших отличился Ясин Эхлиз (39). Стоун стал шестым хоккеистом на текущем чемпионате мира, забросившим три шайбы за одну встречу. До этого хет-трик удалось оформить финну Каапо Какко, норвежцу Кристиану Буллу, датчанину Мортену Поульсену, шведу Антону Ландеру и швейцарцу Кевину Фиале. В воротах сборной Канады Картера Харта, который отыграл предыдущий матч с французами (5:2), заменил Мэтт Мюррей. Ворота немецкой команды защищал Никлас Трётле, голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил во встрече с французами (4:1). Во втором периоде немцы забросили одну шайбу, реализовав единственный бросок по воротам. По итогам всего матча канадцы нанесли 49 бросков, а немецкие хоккеисты - 16. В составе сборной Канады хорошо проявила себя связка форвардов из "Вегаса" - Маршессо и Стоун. Также родоначальники хоккея здорово действовали в большинстве, забросив две шайбы в двух первых же попытках. Свой стабильно высокий уровень продемонстрировал и Энтони Манта, который в третьем периоде забросил две шайбы в течение двух минут. После окончания матча канадский нападающий забрал игровую шайбу себе на память. Манта набрал 11 (7+4) очков на чемпионате мира и является лучшим бомбардиром сборной Канады. Он вышел на первое место в списке снайперов турнира, опережая на одну шайбу Дебринкэта, Евгения Дадонова и Какко. Словаки продолжают надеяться на плей-офф Сборная Словакии после сенсационной победы над командой США (4:1) в первом туре потерпела три поражения подряд - от финнов (2:4), канадцев (5:6) и немцев (2:3), в пятницу словаки переиграли французов (6:3). Командам Канады и Германии хозяева чемпионата проиграли, пропустив шайбы в концовках. На протяжении всего турнира словацкая команда демонстрирует симпатичную игру и, возможно, заслуживает выхода в плей-офф даже больше немцев. Но винить в обидных поражениях словаки могут только сами себя.