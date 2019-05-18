Сборные России и Финляндии стали первыми четвертьфиналистами ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Сборные России и Финляндии первыми досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в словацких городах Братислава и Кошице. Российская команда остается единственной, одержавшей победы во всех пяти матчах.
Сборная России одержала пятую победу со старта чемпионата мира. В субботу команда Ильи Воробьева переиграла латвийцев со счетом 3:1. После первого периода россияне уступали, но три безответные шайбы во второй двадцатиминутке позволили добыть комфортное преимущество. В заключительной трети встречи сборная Латвии проводила большое количество времени в зоне российской команды, но безупречная игра Андрея Василевского позволила уверенно довести матч до победы.
Голом и результативной передачей в составе российской сборной отметился Никита Кучеров. Голевым пасом отметился капитан сборной России Илья Ковальчук, для которого эта передача стала 50-й на чемпионатах мира при 36 голах в 89 играх. В роли ассистента выступил и Артем Анисимов, матч с латвийцами для него стал 50-м на чемпионатах мира.
Российская команда осталась единственной на турнире, не потерпевшей ни одного поражения, и гарантировала себе участие в четвертьфинале чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьева одержали пять побед в пяти матчах, набрав 15 очков. Из группы в плей-офф выходят четыре команды, отрыв сборной России за два матча до конца группового этапа от сборной Латвии, идущей на пятом месте, составляет 9 очков, таким образом, россияне уже не опустятся ниже четвертого места.
Первое очко Хьюза
В стартовом матче игрового дня в группе А, игры которой проходят в Кошице, сборная США разгромила команду Дании со счетом 7:1. Американцы предопределили исход встречи в первом периоде, забросив четыре безответные шайбы после 11 бросков. Перед началом второго периода в составе сборной Дании произошла замена вратаря. Симона Нильсена сменил 33-летний Патрик Гэлбрейт, который вышел на лед впервые на турнире.
Первое очко на турнире набрал лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года 18-летний Джек Хьюз. Он сделал голевую передачу в эпизоде с четвертой шайбой в ворота датчан, которую забросил Крис Крайдер. В матче с датской командой Хьюз впервые на турнире вышел на позиции крайнего, а не центрального нападающего - в тройке с Джеком Айкелом и Крайдером. Также во второй игре подряд из-за повреждения, полученного в матче с британцами, в заявке американской команды на игру отсутствовал Джонни Годро.
В составе сборной США снова блистали нападающие Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн, выступающие за "Чикаго". Дебринкэт отметился дублем и голевой передачей, три результативных паса на свой счет записал Кейн.
Ворота сборной США в этой встрече защищал Кори Шнайдер, в прошлом матче (с командой Великобритании, 6:3) основным голкипером был Тэтчер Демко. Датчанам не помог самый результативный игрок команды, нападающий Ларс Эллер, который в трех матчах набрал пять очков (2 гола + 3 передачи), по информации норвежского комментатора TV2 Джимми Бёгорда, он имел договоренность с Федерацией хоккея Дании о проведении всего трех матчей на турнире за национальную команду.
Сборная США одержала 18-ю победу в 23 матчах на чемпионатах мира под руководством Джеффа Блэшилла. 45-летний специалист вышел на первое место среди самых побеждающих на мировых первенствах тренеров американской национальной команды в истории. Блэшилл, который является главным тренером "Детройта", неизменно руководит игрой сборной США на чемпионатах мира с 2017 года, на прошлом турнире американцы завоевали бронзовые медали.
Победа сборной США гарантировала место в четвертьфинале команде Финляндии, которая в субботу не играла. В активе финской команды 13 очков, словаки на момент окончания встречи имели 6, а датчане - 5 после пяти матчей.
Канадцы набирают обороты
Соседи американцев канадцы нанесли первое поражение на чемпионате мира сборной Германии, встреча завершилась со счетом 8:1. Хет-трик в составе канадской команды оформил Марк Стоун, дублем отметился Энтони Манта, по одной шайбе забросили Тома Шабо, Сэм Райнхарт и Энтони Сирелли. У проигравших отличился Ясин Эхлиз (39).
Стоун стал шестым хоккеистом на текущем чемпионате мира, забросившим три шайбы за одну встречу. До этого хет-трик удалось оформить финну Каапо Какко, норвежцу Кристиану Буллу, датчанину Мортену Поульсену, шведу Антону Ландеру и швейцарцу Кевину Фиале.
В воротах сборной Канады Картера Харта, который отыграл предыдущий матч с французами (5:2), заменил Мэтт Мюррей. Ворота немецкой команды защищал Никлас Трётле, голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил во встрече с французами (4:1). Во втором периоде немцы забросили одну шайбу, реализовав единственный бросок по воротам. По итогам всего матча канадцы нанесли 49 бросков, а немецкие хоккеисты - 16.
В составе сборной Канады хорошо проявила себя связка форвардов из "Вегаса" - Маршессо и Стоун. Также родоначальники хоккея здорово действовали в большинстве, забросив две шайбы в двух первых же попытках.
Свой стабильно высокий уровень продемонстрировал и Энтони Манта, который в третьем периоде забросил две шайбы в течение двух минут. После окончания матча канадский нападающий забрал игровую шайбу себе на память. Манта набрал 11 (7+4) очков на чемпионате мира и является лучшим бомбардиром сборной Канады. Он вышел на первое место в списке снайперов турнира, опережая на одну шайбу Дебринкэта, Евгения Дадонова и Какко.
Словаки продолжают надеяться на плей-офф
Сборная Словакии после сенсационной победы над командой США (4:1) в первом туре потерпела три поражения подряд - от финнов (2:4), канадцев (5:6) и немцев (2:3), в пятницу словаки переиграли французов (6:3). Командам Канады и Германии хозяева чемпионата проиграли, пропустив шайбы в концовках. На протяжении всего турнира словацкая команда демонстрирует симпатичную игру и, возможно, заслуживает выхода в плей-офф даже больше немцев. Но винить в обидных поражениях словаки могут только сами себя.
В субботу сборная Словакии разгромила команду Великобритании со счетом 7:1. Никто в составе словацкой команды не забросил больше одной шайбы, вторым голом на турнире отметился защитник московского "Динамо" Михал Чайковски. В составе британцев третью шайбу из пяти на турнире забросил Майк Хаммонд, выступающий за "Манчестер". Защитник Бен О'Коннор, сын участника чемпионата мира 1994 года Майка О'Коннора, завершил встречу с показателе полезности минус 5.
По ходу первого периода тренерский штаб сборной Великобритании произвел замену вратаря. Произошло это при счете 0:3, но не сразу после пропущенной шайбы. Возможно, британцы решили поберечь основного голкипера Бена Баунса перед заключительной встречей с командой Франции, которая также не одержала ни одной победы на турнире. Матч пройдет 20 мая, проигравший покинет элитный дивизион.
В группе В задачу сохранения прописки в сильнейшем дивизионе чемпионата мира на следующий год решила сборная Норвегии, разгромившая команду Италии со счетом 7:1. Два периода итальянцы отчаянно сопротивлялись и уступали со счетом 0:1. В начале заключительной трети матча норвежцы увеличили преимущество в счете, после чего итальянские хоккеисты забросили первую шайбу на турнире, отличился Анджело Мичели. При этом команда Италии пропустила 45 шайб.
За оставшееся время норвежцы отправили в ворота Доминика Бернарда пять безответных шайб. Итальянцы за право остаться в элитном дивизионе 20 мая встретятся с командой Австрии, которая также не одержала ни одной победы. В сильнейшим дивизионе на чемпионате мира следующего года выступят сборные Казахстана и Белоруссии.
Чемпионы мира обыграли финалистов
В центральном матче дня встречались финалисты прошлогоднего мирового первенства сборные Швеции и Швейцарии. В решающей игре турнира в Копенгагене шведы одержали победу со счетом 3:2 по буллитам. Упорной получилась и встреча в Братиславе, завершившаяся победой скандинавов со счетом 4:3. Именно со шведскими и швейцарскими хоккеистами предстоит встретиться сборной России в оставшихся матчах группового этапа.
Сборная Швеции после поражения в стартовом матче от чехов (2:5) разгромила заведомо более слабых соперников - команды Италии (8:0), Норвегии (9:1) и Австрии (9:1). В игре со швейцарцами шведские хоккеисты, как и во встрече с чешской командой, пропускали много контратак. Защитники "Тре Крунур" любят активно подключаться к атакам, при этом не всегда успевают возвращаться в оборону. Так и была заброшена первая шайба в ворота чемпионов мира, контратаку швейцарцев завершил Свен Андригетто.
В конце стартового периода сборная Швеции реализовала численное преимущество, а на шестой минуте второго вышла вперед, благодаря голу Вильяма Нюландера. Спустя две минуты швейцарцы счет сравняли, но через 30 секунд шведы снова вышли вперед - Густафссон исправил ошибку, допущенную в первом периоде. Обе шайбы были заброшены в формате "четыре на четыре".
В середине третьего периода сборная Швейцарии во второй раз отыгралась, чуть более чем через минуту пропустила. Победную шайбу забросил капитан шведской команды защитник Оливер Экман-Ларссон.
Несмотря на победу, игра сборной Швеции на турнире пока не впечатляет. Швейцарцы же в очередной раз доказали, что могут на равных бороться с любым соперником и снова способны преподнести сюрприз. 20 мая к команде присоединится форвард "Каролины" Нино Нидеррайтер. Шведов же по-прежнему подводит дисциплина, команда получила 12 минут штрафа.
Голом и двумя результативными передачами отметился Нюландер. Сборная Швейцарии потерпела первое поражение на турнире, а вратарь команды Рето Берра пропустил первые шайбы. До этого он провел две встречи - с командами Италии (9:0) и Австрии (4:0).
Таблицы и статистика
Сборная России занимает первое место в группе В, набрав 15 очков после пяти матчей. По 12 очков в активе команд Швеции, Швейцарии и Чехии, по 6 очков набрали латвийцы и австрийцы. Команды Италии и Австрии очков не набрали. При этом на сто процентов выход в плей-офф обеспечила себе только российская сборная.
Турнирную таблицу группы А продолжают возглавлять финны, набравшие 13 очков. По 12 в активе сборных Канады и Германии, 11 у команды США. В активе сборной Словакии 9 очков, датчане набрали 5 очков, французы - 1, британцы - 0. Хозяева чемпионата мира могут рассчитывать на выход в плей-офф в случае победы над датчанами и осечки команды США или Канады, которые в заключительной встрече 21 мая сыграют между собой.
На первое место в списке бомбардиров вышел Вильям Нюландер, отметившийся заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в матче со швейцарцами. Всего шведский форвард набрал 13 (4+9) очков. В активе россиянина Никиты Кучерова 12 (4+8) очков, канадец Энтони Манта набрал 11 (7+4) очков. По 10 баллов за результативность у чешских форвардов Михала Фролика (5+5) и Якуба Ворачека (2+8).
Нюландер также является лучшим по показателю полезности (+13). Второе место занимает его партнер по команде Патрик Хёрнквист (+10), Александр Веннберг, Оливер Экман-Ларссон и Адам Ларссон, а также американец Ноа Хэнифин делят места с третьего по шестое (+9). Худшими по показателю полезности являются итальянские игроки обороны Алекс Тривеллато и Шон Макмонагл, а также тот самый британец Бен О'Коннор (-13).
Лучшим вратарем чемпионата мира является россиянин Андрей Василевский. Он лидирует по проценту отраженных бросков (96,74%) и коэффициенту надежности (0,75), а также дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Второе место по проценту отраженных бросков занимает голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженнони (96,23%), третье - немец Матиас Нидербергер (95,6%). По коэффициенту надежности вторую строчку делят Дженнони, канадец Картер Харт и латвиец Кристерс Гудлевскис (1,00).
Наибольшее количество штрафных минут заработал австриец Патрик Питер (29). Далее идут латвийские хоккеисты Ральфс Фрейбергс (27) и Марис Бичевскис (25).