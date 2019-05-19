Словенец Роглич победил на девятом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия"

Спортсмен в гонке с раздельным стартом на дистанции 34,8 км показал результат 51 минута 52 секунды. Второе место занял бельгиец Виктор Кампернартс из команды Lotto Soudal (отставание 11 секунд), третьим стал голландец Бауке Моллема, представляющий Trek Segafredo (+1.00).

ТАСС, 19 мая. Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Team Jumbo - Visma одержал победу на девятом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

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Среди россиян лучшим стал Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin, занявший 13-е место (+1.56), Павел Сиваков (Team Ineos) занял 24-е место (+2.47), Дмитрий Страхов (Katusha-Alpecin) - 94-е (+6.08), Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) - 153-е (+8.29).

В общем зачете лидирует итальянец Валерио Конти из команды UAE Team Emirates (36:08.32), вторым идет Роглич (+1.50), третье место занимает француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale; +2.21). Закарин занимает 22-е место (+5.22), Сиваков - 26-е (+6.01), Кузнецов - 107-е (+39.03), Страхов - 152-е (+1:19.38).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.