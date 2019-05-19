Елисеев: результаты ЧЕ показали большой скачок в развитии европейского самбо

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Результаты чемпионата Европы в испанском Хихоне, медали которого завоевали спортсмены 18 из 29 стран, продемонстрировали большой скачок в развитии европейского самбо. Таким мнением с ТАСС поделился в воскресенье по окончании турнира по телефону президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

Сборная России на турнире завоевала 16 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, победив во всех трех дисциплинах - спортивном мужском и женском, а также в боевом самбо.

"Со своей задачей сборная России на этом турнире справилась, но на этот раз было понятно - все страны привезли очень ровные команды, и все были очень серьезно настроены на борьбу. Порадовало, что медали турнира на этот раз разошлись в 18 стран - это большой скачок в развитии европейского самбо, ведь на пьедестале почета стояли спортсмены Хорватии, Северной Македонии, Сербии, Румынии и других стран. В европейское самбо влилась новая волна молодых атлетов", - подчеркнул Елисеев.

Елисеев отметил хорошую организацию чемпионата Европы: "Хотелось бы поблагодарить Федерацию самбо Испании, все было организовано прекрасно - зал, логистика, трансляция, размещение участников. Все делалось быстро, без задержек, никто никого не ждал, все было заранее подготовлено. Спасибо за такое отношение".

Следующий чемпионат Европы пройдет в Екатеринбурге, такое решение было принято на заседании конгресса Европейской федерации самбо 16 мая. Торжественная церемония передачи флага турнира прошла в Хихоне в заключительный день соревнований.