Тренер сборной России по самбо: команда подтвердила свой класс на чемпионате Европы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сборная России по самбо продемонстрировала стабильность, в очередной раз выиграв медальный зачет на чемпионате Европы. Таким мнением с ТАСС в воскресенье поделился главный тренер сборной по спортивному самбо Дмитрий Трошкин.

Россияне на турнире в испанском Хихоне завоевали 16 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Они стали лидерами во всех дисциплинах - в мужском и женском спортивном, а также в боевом самбо.

"Результаты нашей сборной по спортивному самбо закономерны - новички команды остались с медалями, пять золотых медалей взяли лидеры. Отличился дебютант чемпионата Максим Юдин в 74 кг - домой уезжает с золотой наградой. У девочек три золота, но команде было непросто - сборная обновилась на 70 процентов и все-таки взяла командное золото. А выступление команды по боевому самбо было просто блестящим - восемь золотых из девяти возможных", - подчеркнул Трошкин.

"Результат сборной стабилен, а это действительно признак мастерства. С главной задачей справились - стали первыми в командном зачете, но уровень подготовки наших соперников растет. И я говорю не про ближнее зарубежье, где самбо всегда развивалось на высшем уровне, я говорю про дальнее зарубежье - медали завоевывали спортсмены из Италии, Испании, Хорватии, Франции, Румынии. География в нашем виде спорта все шире и шире", - добавил Трошкин.

Новая, олимпийская, система подсчета командной победы - теперь высчитывают по качеству медалей, а не по очкам, как раньше, - усложнила задачи. "Разницу почувствовали, ведь какие-то страны теперь могут привезти неполную команду, но если их атлеты возьмут золото, то все может кардинально меняться. Другие могут привезти девять из девяти, но не взять ни одного, проиграв неполной команде. Сегодня качество медали становится основополагающим", - отметил Трошкин.

В спортивном самбо российская команда завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды, на втором месте команда Грузии (2-1-2), на третьем - Армении (1-3-1). В боевом самбо на счету россиян 8 золотых наград, второе место заняла команда Украины (1-5-3), третьими стали спортсмены Белоруссии (0-2-0). В женском самбо на счету российской команды 3 золотые и 2 серебряные медали. Вторыми стали самбистки Украины (3-1-4), третьими - спортсменки Белоруссии (1-2-3). Следующий турнир состоится в Екатеринбурге в 2020 году.