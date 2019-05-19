Хусаинов: арбитр Вилков верно назначил два пенальти в матче "Енисей" - "Динамо"

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр встречи 29-го тура чемпионата России по футболу между красноярским "Енисеем" и столичным "Динамо" Михаил Вилков верно назначил оба пенальти в этой игре. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" и сохранило место в чемпионате России на сезон-2019/20

Матч "Енисей" - "Динамо", который прошел в Красноярске, завершился со счетом 2:2. Вилков назначил по одному пенальти в ворота каждой из команд.

"Вилков верно назначил оба пенальти, - сказал Хусаинов. - Если говорить об 11-метровом в ворота хозяев поля, то защитник "Енисея" ударил по опорной ноге и затем подобрал мяч, также тут надо было показывать желтую карточку. Вилков верно указал на точку в ворота "Динамо" - Козлов (защитник "Динамо" - прим. ТАСС) сыграл в подкате двумя ногами против игрока соперника в штрафной, и за это тоже надо было выдавать предупреждение".

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 29 матчей и обеспечив себе участие в высшем дивизионе чемпионата страны в следующем сезоне. "Енисей" идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 20 очков после 29 встреч.