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Футбол в России

"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" и сохранило место в чемпионате России на сезон-2019/20

В стыковых матчах за право участвовать в Российской премьер-лиге сыграют "Крылья Советов" и "Уфа"
Футболисты "Динамо" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 19 мая. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с красноярским "Енисеем" со счетом 2:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Красноярске на стадионе "Центральный".

У "Динамо" гол с пенальти забил Жоаозиньо (35-я минута), еще один гол на счету Артура Юсупова (83). В составе "Енисея" дублем отметился Александр Кутьин (40 - с пенальти, 87). На 57-й минуте матча был заменен нападающий хозяев Александр Соболев, получивший повреждение в столкновении с защитником "Динамо" Тони Шуничем, вместо него на поле вышел Арсен Хубулов.

Перед началом матча футболисты почтили минутой молчания память бывшего тренера подмосковных "Химок" Александра Ирхина, который скончался в субботу на 66-м году жизни.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 29 матчей. "Енисей" идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 20 очков после 29 встреч. Столичный клуб за тур до окончания чемпионата гарантировал себе участие в высшем дивизионе первенства страны в сезоне-2019/20, поскольку оторвался от занимающих 13-е место самарских "Крыльев Советов" на четыре очка. В стыковых матчах за право участвовать в РПЛ от высшего дивизиона сыграют "Крылья Советов" и "Уфа".

В следующем матче "Динамо" 26 мая сыграет с тульским "Арсеналом", эта встреча станет первой для москвичей на новом домашнем стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". "Енисей" в тот же день на выезде встретится с петербургским "Зенитом", ставшим чемпионом страны в 27-м туре.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28194553-2761
2Локомотив29158644-2853
3Краснодар28148651-2350
4Спартак29147836-2949
5ЦСКА29139740-2348
6Арсенал28129737-2745
7Оренбург291171137-3440
8Ахмат291091027-3039
9Ростов28911824-2238
10Рубин28714724-2935
11Урал29981231-4535
12Динамо29614925-2532
13Крылья Советов29841725-4028
14Уфа295111324-3326
15Енисей29481723-5120
16Анжи28551813-4820
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