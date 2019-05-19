"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" и сохранило место в чемпионате России на сезон-2019/20

ТАСС, 19 мая. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с красноярским "Енисеем" со счетом 2:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Красноярске на стадионе "Центральный".
У "Динамо" гол с пенальти забил Жоаозиньо (35-я минута), еще один гол на счету Артура Юсупова (83). В составе "Енисея" дублем отметился Александр Кутьин (40 - с пенальти, 87). На 57-й минуте матча был заменен нападающий хозяев Александр Соболев, получивший повреждение в столкновении с защитником "Динамо" Тони Шуничем, вместо него на поле вышел Арсен Хубулов.
Перед началом матча футболисты почтили минутой молчания память бывшего тренера подмосковных "Химок" Александра Ирхина, который скончался в субботу на 66-м году жизни.
"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 29 матчей. "Енисей" идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 20 очков после 29 встреч. Столичный клуб за тур до окончания чемпионата гарантировал себе участие в высшем дивизионе первенства страны в сезоне-2019/20, поскольку оторвался от занимающих 13-е место самарских "Крыльев Советов" на четыре очка. В стыковых матчах за право участвовать в РПЛ от высшего дивизиона сыграют "Крылья Советов" и "Уфа".
В следующем матче "Динамо" 26 мая сыграет с тульским "Арсеналом", эта встреча станет первой для москвичей на новом домашнем стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". "Енисей" в тот же день на выезде встретится с петербургским "Зенитом", ставшим чемпионом страны в 27-м туре.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|19
|4
|5
|53-27
|61
|2
|Локомотив
|29
|15
|8
|6
|44-28
|53
|3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|51-23
|50
|4
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|36-29
|49
|5
|ЦСКА
|29
|13
|9
|7
|40-23
|48
|6
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|7
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|8
|Ахмат
|29
|10
|9
|10
|27-30
|39
|9
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|29
|9
|8
|12
|31-45
|35
|12
|Динамо
|29
|6
|14
|9
|25-25
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|8
|4
|17
|25-40
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Енисей
|29
|4
|8
|17
|23-51
|20
|16
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20