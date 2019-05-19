ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 19 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83 в финальном матче баскетбольной Евролиги. "Финал четырех" турнира проходил в испанском городе Витория-Гастейс.

Самыми результативными игроками матча в составе ЦСКА стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, в активе которых по 20 очков. В составе "Анадолу Эфеса" больше всех очков набрал Шейн Ларкин - 29.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в "Финал четырех" турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил "Реалу" (83:92), а в матче за бронзовые медали проиграл литовскому "Жальгирису" (77:79).

"Анадолу Эфес" впервые в истории играл в "Финал четырех". В регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА занял второе место, турецкий клуб стал четвертым.

Ранее в воскресенье испанский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом 94:75 в матче за третье место Евролиги.