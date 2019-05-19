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Баскетболист ЦСКА Клайберн стал самым ценным игроком "Финала четырех" Евролиги

В финальном матче американец набрал 20 очков
Игроки "Анадолу Эфес" Адриен Морман и ЦСКА Уилл Клайберн Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Игроки "Анадолу Эфес" Адриен Морман и ЦСКА Уилл Клайберн
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 19 мая. /ТАСС/. Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн признан самым ценным игроком "Финала четырех" баскетбольной Евролиги. Приз был вручен баскетболисту после финального матча турнира.

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В воскресенье ЦСКА стал победителем Евролиги, обыграв в финале турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83. Клайберн в решающем матче набрал 20 очков, сделал пять подборов и две передачи. В полуфинале против испанского "Реала", в котором армейцы победили со счетом 95:90, американский баскетболист набрал 18 очков, сделал пять подборов, одну передачу и один перехват.

По итогам регулярного чемпионата Клайберн вошел в состав первой символической пятерки.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006-м, 2008-м и 2016-м годах. Еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

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