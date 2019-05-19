Капризов: матч сборных России и Швейцарии по хоккею на ЧМ получился плотным

Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0. Капризов пропустил предыдущий матч турнира с латвийцами.

"Все хорошо, было достаточно моментов, но мы их не реализовали. Понятно, я анализировал свою игру, каждый день смотришь видео, анализируешь свои ошибки. Со стороны виднее, какие коррективы я внес. Игра была хорошей, плотной, мы так старались играть весь матч", - сказал Капризов.

Отдавший две голевые передачи в матче со швейцарцами нападающий Никита Гусев считает, что игра команды упростится, если она будет забивать больше голов. "Мы этого не делаем, поэтому игра не становится настолько уверенной. Что касается игры с [Никитой] Кучеровым, то у него моментами неплохо получается", - сказал Гусев.

Заключительный матч на предварительной стадии россияне проведут со шведами 21 мая.