Тренер: сборная Швейцарии не справлялась со скоростями российских хоккеистов в матче ЧМ

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Швейцарские игроки не справлялись со скоростями, на которых действовали хоккеисты сборной России в первые десять минут матча чемпионата мира. Об этом журналистам в воскресенье рассказал главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер.

"Мы долго входили в игру, в первые десять минут мы не справлялись со скоростями игроков сборной России и совершали много потерь. Сборная России, возможно, самая мастеровитая команда на турнире с большим количеством талантливых игроков. Мы потихоньку адаптировались, во втором периоде у нас были шансы, но не сумели забросить", - отметил Фишер.

"Мы хотели больше времени проводить в атаке, потому что знали, что сборная России хорошо атакует и не любит защищаться. Сегодня мы не были идеальны. Для того, чтобы победить российскую команду, должно воедино сложиться много вещей. Сегодня этого не произошло", - добавил главный тренер сборной Швейцарии.

"Тяжело было войти в этот матч"

По словам нападающего швейцарцев Филиппа Курашева, сборная России изначально выглядела лучше его команды. "Нам было тяжело войти в игру, не хватило голов. У соперника хорошие игроки, мы знали об этом. Жалко, что проиграли, но нам нужно готовиться к следующей игре", - отметил он.

Сборная России продолжает лидировать в группе B, набрав 18 очков после шести матчей, российская команда остается единственной на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (12 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), австрийцы (0) и итальянцы (0).

В заключительном матче групповой стадии сборная России сыграет с командой Швеции, швейцарцы встретятся с чехами. Обе встречи пройдут 21 мая.