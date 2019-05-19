Три очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" разгромить "Сан-Хосе" в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 20 мая. "Сент-Луис" в гостях одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 5:0 в пятом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист (6-я минута), Джейден Шварц (24, 43, 57) и Владимир Тарасенко (27), реализовавший буллит. Для российского форварда, отметившегося также двумя результативными передачами, эта шайба стала седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Тарасенко набрал 12 очков (7 голов + 5 передач) в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Сент-Луиса". Команда впервые в серии с "Сан-Хосе" вышла вперед. Шестой матч пройдет в ночь на 22 мая на домашней площадке "Сент-Луиса".

В финале Кубка Стэнли победитель данного противостояния встретится с "Бостоном", который в полуфинале обыграл "Каролину" - 4-0.