Глушаков рассказал, что его конфликт с Каррерой начался в конце сезона-2017/18

"Меня ребята попросили поговорить с Каррерой по поводу тренировочного процесса, потому что у нас тогда было много травм: мы тогда таскали штанги с большим весом за три дня до игры, - рассказал Глушаков. - Я пришел к тренеру, сказал, что ребята просят не давать такую большую физическую нагрузку, у всех ноги болят, а он ответил, что со всем разберется, ничего страшного, все решится. После поражения в Екатеринбурге у нас с ним началось недопонимание и частые разговоры: он меня вызвал, я ему сказал, что не надо предъявлять претензии.

Потом поражение от "Тосно" (в полуфинале Кубка России - прим. ТАСС), где я не забил пенальти, я понимал, что у нас с ним конфликт".

Глушаков был выведен из основного состава 18 сентября прошлого года по решению Карреры. Глушаков и защитник команды Андрей Ещенко поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Глушаков тренировался и играл за молодежную команду "Спартака", а после увольнения Карреры 23 октября вернулся к тренировкам с основой.

"Было собрание, к нам подошел тренер, начал говорить, мол, вы своими "лайками" из меня дурака делаете, - вспомнил Глушаков. - Я сказал сразу, что он нас неправильно понял, потому что накануне этого мне звонила женщина по поводу того, как игроки "Спартака" выходили в красных шапках в поддержку больных детей, и она попросила меня связаться с руководством, чтобы опять выйти в этих шапках. Спустя какое-то время я вижу в социальных сетях Назарова в этой шапке, ну, и поставил "лайк" публикации, даже не читая. Каррера выгнал нас из раздевалки и сказал нам, что никакой пощады нам не будет, и мы пойдем тренироваться во второй состав".

Каррера стал главным тренером столичной команды в августе 2016 года. За это время он привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России (2017). В том же сезоне он был признан лучшим тренером сезона в российском чемпионате. В октябре 2018 года руководство "Спартака" приняло решение освободить Карреру от занимаемой должности.