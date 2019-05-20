Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 20 мая. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба НХЛ.

"Сент-Луис" в гостях обыграл "Сан-Хосе" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 5:0 и вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2. Тарасенко забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче.

Первой звездой дня стал нападающий "Сент-Луиса" Джейден Шварц, сделавший хет-трик.

Третьей звездой дня признан голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, который отразил 21 бросок и оформил свой первый шатаут в плей-офф.