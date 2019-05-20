Шахматист Грищук заявил, что Со его ничем не удивил в первой партии на Гран-при в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Американский шахматист Уэсли Со - сильный соперник, но ничем не удивил в первой партии второго круга этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Москве. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал российский гроссмейстер Александр Грищук.

Грищук и Со в понедельник сыграли вничью в первой партии второго круга. Турнир проходит по олимпийской системе. Каждая стадия проходит в течение трех дней и включает в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

"Ничья - нормальный результат, нельзя судить по четырем партиям. Со сегодня ничем не удивил, но и нельзя сказать, что я доволен результатом, - сказал Грищук. - Он очень сильный игрок и удивил бы, сыграй он сегодня плохо. Конкретно к нему не готовился, но вчера он играл тай-брейк, за которым я следил, впрочем, я стараюсь следить за всеми турнирами, даже если не принимаю в них участие".

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.