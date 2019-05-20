Путин поздравил баскетбольный клуб ЦСКА с победой в Евролиге

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил баскетболистов московского ЦСКА с победой в Евролиге. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас и многочисленных, преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почетного титула чемпиона Евролиги", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что команда ЦСКА проявила волевой характер и сплоченность и вновь порадовала любителей баскетбола интересной и захватывающей игрой, сделав финал Евролиги-2019 ярким и зрелищным.

Президент выразил благодарность наставникам и специалистам, которые поддерживают команду на пути к успеху и помогают добиваться высоких результатов.

Баскетболисты ЦСКА завершили сезон Евролиги, одержав в финале победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83. Это восьмая победа армейской команды в главном клубном баскетбольном турнире Европы. ЦСКА выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1961, 1963, 1969, 1971 годах. В 2000 году турнир был переименован в Евролигу, после чего армейцы одержали еще четыре победы (2006, 2008, 2016, 2019). По общему количеству титулов ЦСКА уступает только мадридскому "Реалу", у которого 10 трофеев.