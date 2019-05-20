Грёнборг: матч сборной Швеции против россиян на ЧМ будет отличаться от игры с латвийцами

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции ждет совершенно другой игры в матче чемпионата мира с россиянами по сравнению с поединком против латвийцев. Об этом журналистам после победы над командой Латвии рассказал главный тренер шведов Рикард Грёнборг.

Сборная Швеции вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв латвийцев

Действующие чемпионы мира выиграли у команды Латвии в понедельник со счетом 5:4 и гарантировали себе выход в 1/4 финала.

"Против россиян будет совершенно другая игра, учитывая, что у соперника достаточно игроков из Национальной хоккейной лиги, и он показывает совершенно другой хоккей", - сказал Грёнборг.

По словам Грёнборга, его подопечным пришлось довольно тяжело в матче с латвийцами. "Было непросто даже нашей команде, в которой немало ребят из НХЛ. Сборная Латвии играла в подобном стиле на протяжении всего турнира и имела хорошие шансы победить сегодня", - отметил он.

Матч между сборными России и Швеции пройдет во вторник, начало в 21:15 мск.