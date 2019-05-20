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Сборная Швеции вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв латвийцев

Встреча завершилась со счетом 5:4
Хоккеисты сборной Швеции EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Хоккеисты сборной Швеции
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Латвии со счетом 5:4 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 7440 зрителей.

У сборной Швеции шайбы в матче забросили Элиас Петтерссон (11-я минута), Адриан Кемпе (34), Антон Ландер (49), Патрик Хёрнквист (51) и Деннис Расмуссен (60), забивший в пустые ворота. У латвийцев хет-триком отметился Роберт Букартс (30, 42, 57), одну шайбу забросил Янис Якс (44). В воротах сборной Латвии Элвиса Мерзликина, который провел весь матч против сборной России (1:3), заменил Кристерс Гудлевскис. Одним из двух главных арбитров матча был россиянин Евгений Ромасько.

Лучшим игроком матча в составе сборной Швеции был признан Кемпе, в составе латвийской команды - Букартс. Шведский нападающий Вильям Нюландер вновь возглавил список бомбардиров турнира, набрав 15 очков (4 шайбы + 11 результативных передач), опережая россиянина Никиту Кучерова, в активе которого 14 (6+8) очков. Кроме того, сборная Швеции стала самой результативной командой на текущем чемпионате мира, забросив 37 шайб в ворота соперников.

Команда Латвии никогда не побеждала сборную Швеции в основное время на чемпионатах мира. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 16 матчей, шведы одержали 14 побед (одну - в овертайме), сборная Латвии один раз выигрывала в серии буллитов, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.

Сборная Швеции занимает третье место в группе B, имея в активе 15 очков после шести матчей. Лидирует в турнирной таблице с 18 очками сборная России, не потерпевшая ни одного поражения на текущем мировом первенстве. За тур до конца групповой стадии шведские хоккеисты опережают на девять очков команду Латвии, идущую на пятом месте, таким образом, сборная Швеции гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира.

В заключительном матче групповой стадии сборная Швеции сыграет с командой России (начало - 21:15 мск), а латвийцы встретятся с норвежцами. Обе встречи пройдут 21 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия650001020-716
2США641000127-1214
3Канада540000128-1112
4Германия640000214-1612
5Словакия630000326-189
6Дания510100317-165
7Великобритания70100069-412
8Франция700011514-341
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия660000029-318
2Чехия650000134-1015
3Швеция650000137-1415
4Швейцария640000223-912
5Латвия620000417-196
6Норвегия620000418-296
7Австрия60000066-360
8Италия60000061-450
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