Посол Азербайджана в Лондоне пообещал обеспечить безопасность футболисту Мхитаряну в Баку

ТАСС, 20 мая. Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде пообещал гарантировать безопасность армянскому футболисту английского "Арсенала" Генриху Мхитаряну во время его пребывания в Баку, где 29 мая его команда сыграет с английским "Челси" в финале Лиги Европы. Об этом в понедельник сообщил британский телеканал Sky Sports.
Тагизаде предложил Мхитаряну связаться с ним напрямую, чтобы он мог гарантировать его безопасность в Азербайджане. "Я был бы рад, если он поговорит со мной", - сказал Тагизаде.
"Его [Мхитаряна] проблема заключается в том, что он посетил оккупированную военными часть Азербайджана (Нагорно-Карабахскую автономную область), сделав это без разрешения правительства страны. Это влечет за собой последствия, в том числе - попадание в черный список правительства. Но ему гарантируют безопасность", - добавил посол Азербайджана.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявлял, что обеспечит безопасность 30-летнему футболисту и поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан. Руководство "Арсенала" считает, что все еще остается существенный риск возникновения проблем, так как любая ситуация, которая может коснуться Мхитаряна в отеле или во время поездок по городу, отразится и на остальной команде. Окончательное решение по участию футболиста в финале Лиги Европы будет принято позже, команда должна вылететь в Баку 25 мая.
Мхитарян во время выступлений за дортмундскую "Боруссию" в 2015 году не принимал участия в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской "Габалы" (3:1) из соображений безопасности. В этом сезоне полузащитник пропустил игру группового турнира против "Карабаха" (3:0), которая прошла в Баку. Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснил отсутствие игрока тем, что он "не может путешествовать сюда", а тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов предположил, что клуб мог оградить футболиста от давления, которое ждало бы его в случае появления в Азербайджане.
Армянский игрок в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в период с 1992 по 1994 год Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.