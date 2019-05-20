Посол Азербайджана в Лондоне пообещал обеспечить безопасность футболисту Мхитаряну в Баку

ТАСС, 20 мая. Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде пообещал гарантировать безопасность армянскому футболисту английского "Арсенала" Генриху Мхитаряну во время его пребывания в Баку, где 29 мая его команда сыграет с английским "Челси" в финале Лиги Европы. Об этом в понедельник сообщил британский телеканал Sky Sports.

Тагизаде предложил Мхитаряну связаться с ним напрямую, чтобы он мог гарантировать его безопасность в Азербайджане. "Я был бы рад, если он поговорит со мной", - сказал Тагизаде.

"Его [Мхитаряна] проблема заключается в том, что он посетил оккупированную военными часть Азербайджана (Нагорно-Карабахскую автономную область), сделав это без разрешения правительства страны. Это влечет за собой последствия, в том числе - попадание в черный список правительства. Но ему гарантируют безопасность", - добавил посол Азербайджана.