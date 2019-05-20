Тренер Мусаев: Мамаев знал о возможных проблемах в случае скандальной ситуации

ТАСС, 20 мая. Футболист "Краснодара" Павел Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандальную ситуацию. Об этом в понедельник сообщил главный тренер краснодарского клуба Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".
"У меня были хорошие отношения с Мамаевым и, думаю, при встрече они не изменятся. Это не первый случай, было несколько эпизодов раньше. Он знал, что его ждут большие проблемы в случае еще одного инцидента. Ужасно, что он и [Александр] Кокорин в тюрьме, они этого не заслуживают того, что с ними сейчас происходит", - сказал Мусаев.
Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и его друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил удар в лицо.
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева - к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Позднее защита футболистов обжаловала приговор.
"Краснодар" за один тур до конца чемпионата России занимает третье место, набрав 53 очка, столько же очков у идущего на втором месте московского "Локомотива". Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.