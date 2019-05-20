Тренер Мусаев: Мамаев знал о возможных проблемах в случае скандальной ситуации

ТАСС, 20 мая. Футболист "Краснодара" Павел Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандальную ситуацию. Об этом в понедельник сообщил главный тренер краснодарского клуба Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"У меня были хорошие отношения с Мамаевым и, думаю, при встрече они не изменятся. Это не первый случай, было несколько эпизодов раньше. Он знал, что его ждут большие проблемы в случае еще одного инцидента. Ужасно, что он и [Александр] Кокорин в тюрьме, они этого не заслуживают того, что с ними сейчас происходит", - сказал Мусаев.