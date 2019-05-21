Российские хоккеисты тренируются в тех же сочетаниях, что и перед игрой ЧМ со швейцарцами

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Сочетания сборной России по хоккею на раскатке перед матчем чемпионата мира с командой Швеции по сравнению с игрой против швейцарцев остались без изменений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Георгиев снова не пропустил.

Георгиев снова не пропустил. Российские хоккеисты одержали четвертую "сухую" победу на ЧМ

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Заключительный матч группового этапа между командами России и Швеции начнется в 21:15 мск.

Против команды Швейцарии (3:0) в составе россиян вышел Кирилл Капризов, пропускавший матч с командой Латвии (3:1). В четвертом звене с Сергеем Андроновым и капитаном команды Ильей Ковальчуком занимается Иван Телегин. Также в раскатке участвуют два вратаря - Андрей Василевский и Александр Георгиев.

Состав пятерок на раскатке: Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин, Александр Барабанов.